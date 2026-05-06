Prepagas: Aumento del 417% y 742,000 personas sin cobertura desde la llegada de Milei

En un contexto económico complejo, un nuevo informe destaca el drástico aumento del 417% en los planes de medicina prepaga desde la asunción de Javier Milei, mientras que 742.000 personas han perdido su cobertura médica y se ven forzadas a depender del sistema público.

De acuerdo a un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG), la crisis en el sector salud es alarmante. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el costo de las prepagas ha escalado desproporcionadamente, superando la inflación, que se situó en un 293% en el mismo periodo. A raíz de esto, más de 700.000 argentinos están sin cobertura médica.

La Caída en la Cobertura de Salud

El estudio, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muestra que la población con acceso a obra social o medicina prepaga se redujo del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 a un 65,4% en 2025. Esto significa que más de 10 millones de ciudadanos dependen ahora exclusivamente del sistema público de salud.

El informe detalla que el número de personas que solo cuentan con servicios de salud pública aumentó de 9.551.000 a 10.293.000, lo que representa un aumento de 742.000 individuos que se ven forzados a recurrir a un sistema ya de por sí colapsado.

Impacto en el Empleo y la Salud Pública

El IAG subraya que esta tendencia se produce en un marco donde se han perdido 206.000 empleos registrados desde noviembre de 2023, lo que incide directamente en la disminución de la cobertura médica. La correlación es clara: menos empleo significa menos personas con acceso a seguros de salud.

El Dilema de las Prepagas

El informe también resalta la elevada y sostenida carga económica que representan las prepagas para las familias argentinas. “Las prepagas han aumentado un 417% en un momento en que el gobierno de Javier Milei buscaba reducir la intervención estatal y fomentar la participación del sector privado. Paradojicamente, esto ha dejado a millones sin opciones de cobertura médica”, concluye el informe.