Evacuación en el MV Hondius: Tres enfermos por hantavirus y nuevo caso humano de cepa rara

Tres pasajeros con sospecha de hantavirus fueron evacuados del crucero MV Hondius y serán trasladados a Países Bajos para recibir tratamiento médico, según informó la OMS.

El crucero MV Hondius se ha visto envuelto en una alarmante situación tras la identificación de varios casos sospechosos de hantavirus. En un acto coordinado entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas autoridades, tres pacientes fueron evacuados del barco anclado en Cabo Verde. Esta medida se toma con el objetivo de garantizar su salud y la de los demás pasajeros, en medio de un creciente brote.

Casos Confirmados y Sospechosos

Hasta el momento, la OMS ha confirmado tres infecciones por hantavirus, mientras que existen otros cinco casos bajo investigación. Es importante destacar que, lamentablemente, una pareja neerlandesa y un pasajero británico han perdido la vida al inicio de este brote, intensificando las preocupaciones sobre la situación a bordo.

Acciones Inmediatas de la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que los tres pacientes evacuados han sido trasladados para recibir atención médica en los Países Bajos. Esta acción se ha realizado en colaboración con el operador del crucero y diferentes autoridades sanitarias internacionales. Además, se está llevando a cabo un monitoreo exhaustivo de todos los pasajeros, tanto los que aún permanecen en el barco como aquellos que ya han desembarcado.

Variante Andes: Un Riesgo Adicional

Las autoridades de salud en Sudáfrica y Suiza han identificado una cepa del hantavirus que puede transmitirse entre personas en raros casos. Se trata de la variante Andes, que se encuentra mayormente en América del Sur. En Suiza, un hombre que llegó recientemente de Sudamérica ha dado positivo y se encuentra bajo tratamiento, mientras que su esposa permanece aislada sin síntomas.

Procedimientos de Cuarentena y Aterrizaje Previsto

La naviera Oceanwide Expeditions, responsable del crucero, ha comunicado que está en diálogo con las autoridades para establecer los protocolos de cuarentena y cribado necesarios. Se espera que, tras la evacuación médica, el MV Hondius dirija su rumbo hacia las Islas Canarias, aunque la fecha exacta del atraque aún debe confirmarse.

Respuesta de las Autoridades Sanitarias

El Ministerio de Sanidad español ha designado Tenerife como posible punto de atención médica para el crucero. Sin embargo, las autoridades de Canarias han manifestado objeciones relacionadas con la seguridad de tales operaciones. Por su parte, el MV Hondius permanece en aguas frente a Cabo Verde, mientras dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas se dirigen al barco para asistir en lo que sea necesario.

La situación sigue siendo monitoreada con atención, mientras la comunidad internacional se mantiene alerta ante la posibilidad de un brote más amplio.