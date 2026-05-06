Controversia en España: Aceptan crucero con hantavirus en Canarias y advierten sobre riesgo para la población

Mientras el lujo se convierte en una pesadilla, el crucero MV Hondius enfrenta un brote de hantavirus que ha cobrado la vida de tres pasajeros y ha dejado a otros cinco infectados. La situación se complica con el estado grave del médico a bordo, quien lucha contra síntomas severos y espera ser evacuado a un hospital especializado en las Islas Canarias.

El MV Hondius, anclado frente a las costas de Praia, Cabo Verde, ha generado alarma en el ámbito sanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó al gobierno español que permita el desembarque de los pasajeros para proteger la salud pública.

Estado del Médico Afectado

El médico, un joven inglés conocido por su dedicación hacia los pasajeros, es el más afectado por el brote. Hasta la fecha, no se ha concretado su traslado en un avión médico a Tenerife, lo que incrementa la preocupación sobre su bienestar y el riesgo de contagio.

Reacción del Gobierno de Canarias

Fernando Clavijo, presidente regional de Canarias, ha mostrado reticencia sobre la llegada del crucero: “La población tiene motivos para estar alarmada, el peligro es real”, afirmó, reflejando la tensión en la gestión de la crisis.

Compromiso del Gobierno Español

Desde el Ministerio de Salud, se reafirmó la obligación “moral y legal” de auxiliar a los afectados. El ministro detalló que el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, extendió un pedido urgente de colaboración a Pedro Sánchez para facilitar la atención de los pasajeros

Las Instrucciones de la OMS

Adhanom justificó su demanda mencionando la incapacidad de Cabo Verde para manejar la situación. En respuesta, Clavijo subrayó que la decisión inicial de evacuar a los pacientes a los Países Bajos sigue en pie, priorizando la salud de la población canaria.

Perspectivas Futuras

La situación en el MV Hondius continúa siendo un punto crítico. Con cada hora que pasa, la atención sobre la crisis crece, y se esperan decisiones rápidas para garantizar la salud pública y el bienestar de aquellos a bordo.