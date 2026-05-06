Jefe de Estado Mayor del Aire y el Espacio: ‘Necesitamos expertos en el espacio’

La Nueva Era del Espacio: Argentina Potencia su Futuro Científico En un evento reciente, el general del Aire Francisco Braco Carbó resaltó la creciente relevancia del espacio y la urgencia de formar profesionales en este vital sector. Durante una ceremonia en San Javier, Murcia, el jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio

(JEMA) enfatizó cómo el ámbito espacial está en plena expansión y necesita el respaldo de expertos. “Contamos con un mando del espacio y debemos contar con profesionales preparados”, afirmó Braco Carbó, subrayando que muchas capacidades importantes, como el posicionamiento y las telecomunicaciones, dependen directamente de satélites.

Un Espacio en Crecimiento y Competencia

El general advirtió que el espacio se está volviendo un lugar congestionado y altamente competitivo. “Es fundamental que nuestras Fuerzas Armadas, en particular el Ejército del Aire y del Espacio, desarrollen la capacidad de vigilancia y acción en este entorno”, expresó durante su discurso.

Impulsando Vocaciones Científicas

Braco Carbó hizo hincapié en la colaboración entre los ministerios de Defensa y Ciencia, Innovación y Universidades, a propósito del programa «Astronauta por un día.» Esta iniciativa busca inspirar a los jóvenes hacia carreras científicas y tecnológicas, conectando a la sociedad con la exploración espacial.

Participación de Astronautas y su Visión

En esta emocionante experiencia, jóvenes de diversos orígenes educativos viajaron en un vuelo de microgravedad junto a los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García y Pablo Álvarez. Ambos astronautas destacaron la crucial importancia de la investigación espacial para la humanidad.

El Espacio en la Vida Cotidiana

Pablo Álvarez hizo hincapié en cómo el espacio influye en la vida diaria, mencionando el uso del GPS como una de las muchas aplicaciones de los satélites. “Hoy en día, los satélites europeos son esenciales en áreas como las telecomunicaciones y la meteorología, sirviendo para prevenir desastres como inundaciones o incendios”, explicó.

Un Futuro Prometedor

La astronauta Sara García también resaltó la importancia de avanzar en ciencia y tecnología desde el espacio para beneficiar a la humanidad. “Queremos mostrar a los jóvenes que en el sector espacial hay oportunidades para todos, representando diversas inquietudes y aspiraciones de futuro”, concluyó.