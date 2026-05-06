Banco Comafi Designa a Su Nuevo CEO: Un CFO en el Liderazgo

En un paso significativo para la institución financiera, Gonzalo Gutiérrez se convierte en el nuevo Director Ejecutivo del Banco Comafi, tras la reciente Asamblea del 29 de abril.

El sector financiero está en constante evolución y, ante este contexto, Banco Comafi ha decidido adaptarse con cambios en su estructura directiva. Este movimiento se oficializó durante la Asamblea del 29 de abril, donde se eligieron nuevas autoridades que renovarán la estrategia del banco.

Nuevos Liderazgos en el Directorio

El nuevo Directorio estará compuesto por Guillermo Cerviño como Presidente, Francisco Cerviño como Vicepresidente, y los directores titulares Maricel Lungarzo, Marcia Ruibal, Eduardo Racedo y Alberto Nougues. Este equipo trabajará en conjunto para guiar al banco hacia una nueva fase de desarrollo y maximización de oportunidades.

Gonzalo Gutiérrez: De Director a CEO

Gonzalo Gutiérrez, quien ha formado parte del Banco Comafi durante los últimos ocho años como director y CFO, asume ahora el rol de CEO. Su antecesor, Francisco Cerviño, ocupó este puesto durante 14 años y ahora pasará a desempeñarse como Vicepresidente del Directorio.

Continuidad en Comafi Bursátil

Alejandro Haro mantendrá su posición como CEO de Comafi Bursátil, donde liderará las operaciones relacionadas con el mercado de capitales. Además, seguirá formando parte del directorio de la firma holding del grupo, garantizando la continuidad y la estabilidad en las áreas clave del negocio.