Evacuan a tres más de crucero afectado por hantavirus

Tres personas, entre ellas un tripulante británico, han sido evacuadas de un crucero vinculado a un brote de hantavirus, generando una serie de reacciones en las autoridades sanitarias.

La evacuación se llevó a cabo desde el MV Hondius, un barco de bandera neerlandesa, que estaba en medio de un viaje hacia las Islas Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el tripulante británico, un colega holandés y un pasajero fueron transportados hacia los Países Bajos para recibir atención médica

Detalles de la Evacuación y el Estado del Crucero

Gracias a la evacuación, la embarcación, que transporta cerca de 150 personas, podrá continuar su ruta de tres días hacia las Islas Canarias tras recibir el visto bueno de las autoridades españolas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, expresó en redes sociales: “Los tres pacientes con sospecha de hantavirus han sido evacuados y se dirigen a recibir atención médica en los Países Bajos, en coordinación con la OMS y las autoridades de varias naciones”.

Monitoreo de Salud y Riesgo Público

La OMS está trabajando en conjunto con los operadores del barco para supervisar la salud de los pasajeros y la tripulación, y coordina el seguimiento médico necesario. A pesar de las circunstancias, la OMS subraya que el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.

Situaciones Críticas y Casos Confirmados

Se han reportado dos muertes, un matrimonio neerlandés y un ciudadano alemán, mientras que un británico se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica. Además, al menos cuatro australianos están a bordo del crucero.

El hantavirus, que suele transmitir a las personas a través del contacto con roedores infectados, presenta un riesgo limitado de transmisión entre humanos, sin embargo, ha habido brotes previos donde se han observado contagios entre contactos cercanos.

Acciones de Contacto y Seguimiento en Sudáfrica

El ministerio de salud de Sudáfrica ha iniciado un seguimiento de contactos, identificando a 62 personas, incluidos miembros de la tripulación de vuelo y personal médico. Hasta el momento, nadie ha dado positivo para hantavirus.

Impacto en el Trayecto del Crucero y Respuesta de España

El MV Hondius tenía como destino final Cabo Verde, país que ha impedido el desembarco de los pasajeros debido al brote. Las autoridades españolas confirmaron que, siguiendo una solicitud de la OMS y la Unión Europea, el barco será recibido en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife.

El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha mostrado su desacuerdo con la decisión y ha solicitado una reunión urgente con el primer ministro español, Pedro Sánchez, ya que la decisión final recae en el gobierno central.