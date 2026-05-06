Transporte: Costos suben 2,42% en abril, pero desaceleran respecto a marzo

Los recientes datos del Índice de Costos del Transporte en Argentina revelan un leve aumento, aunque con signos de desaceleración respecto al mes anterior. La situación sigue siendo compleja para el sector, que enfrenta desafíos continuos.

En abril, el Índice de Costos del Transporte (ICT) registró un aumento del 2,42%, una cifra mucho más baja que el 10,15% de marzo, el mayor incremento en dos años. Esta desaceleración parece ofrecer un respiro, aunque los costos siguen siendo altos.

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El ICT es elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la disminución del incremento mensual, los costos operativos del transporte de cargas continúan elevados, manteniendo la presión sobre el sector.

Hasta abril de 2026, el ICT muestra un incremento acumulado del 17,8%, superior al 10,3% del mismo periodo en 2025. Además, el aumento interanual se sitúa en un alarmante 46,4%, lo que pone de manifiesto las presiones persistentes que enfrenta la industria.

Componentes Clave del Incremento

Diversos factores han contribuido a este aumento, siendo el más destacado el rubro de Personal (Conducción), que subió un 6,14% tras la implementación de la segunda cuota del acuerdo paritario en vigor. Este ajuste salarial también se reflejó en otros costos, como Reparaciones (+1,81%) y Gastos Generales (+3,35%), exacerbando aún más la tensión sobre las empresas.

Entre los otros rubros que mostraron aumento, el costo de Lubricantes se elevó un 7%. El precio del Combustible, tras los significativos incrementos de marzo, experimentó una leve alza del 1,33%, en parte debido al congelamiento temporal de precios por parte de YPF. Neumáticos (+1,05%) y Peajes (+0,52%) también subieron, aunque en menor medida. La única excepción notable fue el Costo Financiero, que creció un 0,82%.

A pesar de la desaceleración puntual, la situación sigue marcada por el drástico aumento del precio del gasoil, que en marzo mostró un incremento del 31% en lo que va del año, y que continúa siendo un factor central en la estructura de costos del sector.

Desafíos para el Futuro

Los representantes de FADEEAC destacan que la actividad enfrenta un contexto complicado, con la alta incidencia del combustible, señales de desaceleración en la economía local y un deterioro persistente de la infraestructura logística. A esto se suma la incertidumbre generada por el diferimiento en la actualización de impuestos a los combustibles, vigente desde 2024, que complica aún más la previsibilidad de los costos en meses venideros.