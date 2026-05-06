Precio del Dólar: Cotización del 6 de mayo de 2026

¿Cuál es el precio del dólar blue hoy, miércoles 6 de mayo?

En el mercado paralelo, el dólar blue se posiciona en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, generando expectativa entre los inversores.

Precio del dólar oficial en el día de hoy

Según la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se encuentra en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Cavallo reclama la liberalización del mercado cambiario y advierte sobre la falta de claridad en la economía.

Valores de los dólares financieros hoy

Precio del dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, presenta una cotización de $1.437,50 para la compra y $1.448,50 para la venta.

Repaso de la cotización del dólar blue, miércoles 6 de mayo.

Valor del dólar contado con liquidación (CCL)

Hoy, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en $1.492,90 para la compra y $1.494,10 para la venta.

Análisis del tipo de cambio y las tensiones financieras: situación actual del dólar y las reservas.

Precio del dólar cripto

En las transacciones con criptomonedas, el dólar cripto marca un valor de $1.484,30 para la compra y $1.484,40 para la venta.

Cotización del dólar tarjeta

El tipo de cambio para el monto que aparece en el resumen de tarjeta se ubica hoy en $1.839,50.

Domingo Cavallo: «No es posible detener una corrida cambiaria si no se dispone de reservas».

El riesgo país, un indicador de JP Morgan que mide el diferencial en el costo de los bonos argentinos frente a los estadounidenses, se sitúa en 558 puntos básicos este miércoles 6 de mayo.