Los Mejores Descuentos en Supermercados para Este Jueves 7 de Mayo

Descubre cómo aliviar tu presupuesto en un contexto inflacionario. Este jueves 7 de mayo, las principales cadenas de supermercados lanzan atractivas promociones, con Coto y ChangoMás a la cabeza.

ICBC: Beneficios Exclusivos para Este Jueves

Si tienes tarjeta ICBC, hoy es la ocasión perfecta para llenar tu carrito. La entidad bancaria ofrece descuentos significativos en varias cadenas:

Chango Más: obtén un 30% de descuento y un reintegro de $15.000 por semana al pagar con MODO.

Coto: disfruta de un 20% de descuento, sin límite de reintegro usando Visa débito a través de NFC.

Otras Oportunidades de Ahorro

El ICBC ofrece las mejores promociones, pero no son las únicas. El Banco Nación brinda un 5% de descuento en Día, con un tope de $5000. Por su parte, MODO entrega un 20% de descuento en Jumbo, Disco y Vea para compras superiores a $100.000, con un límite de $25.000 al mes.

Además, Mercado Pago ofrece 15% de descuento en Carrefour sin mínimo de compra y sin límite de reintegro.

Financiación sin Intereses: El Plan Contra la Inflación

Si planeas hacer compras más grandes, las cadenas cuentan con atractivos planes de cuotas:

Vea, Jumbo y Disco destacan por sus 12 cuotas sin interés a través de Banco Galicia y Banco Nación.

Chango Más permite 3 cuotas sin interés usando Mercado Pago o Banco Galicia, facilitando aún más las compras esenciales.