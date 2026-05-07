Euro y Euro Blue: Cotizaciones al Día – Jueves 7 de Mayo

El 7 de mayo de 2026, la cotización del euro blue se mantiene en niveles elevados, lo que refleja la situación cambiaria actual. A continuación, te ofrecemos un desglose completo de las cifras más importantes del día.

Euro Blue: Precios Actualizados

Hoy, el euro blue se

cotiza a $1.728,75 para la compra y $1.696,75 para la venta. Este valor del euro informal suele ser superior al del euro oficial, ya que este último se ofrece a través de los bancos y tiene un precio fijo.

Euro Oficial: Cifras del Banco de la Nación

En la jornada de hoy, el Banco de la Nación Argentina informa que el euro oficial tiene una cotización de $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.

Expertos aconsejan ajustar inversiones tras la reciente alza en el Merval.

Precios en Diferentes Entidades Bancarias

Este jueves, los precios del euro en las principales entidades bancarias son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.580,00 comprador / $1.680,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador / $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610,00 comprador / $1.721,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador / $1.690,00 vendedor.

Eduardo Jacobs respalda la dirección económica de Milei: “La economía está en un proceso de mejora”.

Cotización del euro blue: 7 de mayo

Euro Tarjeta: Cotización para Gastos

El euro tarjeta, utilizado para gastos en el exterior, se encuentra en $2.199,22 para la compra y $1.596,60 para la venta en el día de hoy.

Incremento en los dólares en abril, pero productores señalan márgenes ajustados.

Dólar Blue: Actualización de Cotización

En el mercado paralelo, el dólar blue se establece hoy en $1.380,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.