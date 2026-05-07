Matías Kulfas responde a parodia en redes tras error de radio

Una confusión en las redes sociales ha puesto en el centro de la escena al exministro Matías Kulfas, revelando cómo la desinformación puede propagarse en la era digital.

Recientemente, el exministro de Desarrollo Productivo utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para esclarecer un malentendido que lo involucraba. Un productor de radio se puso en contacto para hablar sobre un supuesto comentario crítico hacia Luis Caputo, actual ministro de Economía, que en realidad no había hecho.

El Incidente de la Cuenta Parodia

El post que generó la confusión no fue de Kulfas, sino de «Katias Mulfas», una cuenta de parodia que imita su identidad. Desde allí, el usuario había respondido a Caputo con una crítica a la política económica, ilustrando cómo la imitación puede provocar malentendidos en el espacio digital.

La Reacción del Exministro

A medida que la situación se desarrollaba, Kulfas terminó respondiendo públicamente al perfil fake. En su tweet, expresó: “Me llamaron de una radio interesada en este posteo. ¿No será hora de que pongas tu nombre y cuentes tus ideas sin tanta confusión?”.

Una Respuesta Irónica

La cuenta parodia no se quedó atrás y contestó de forma sarcástica: “Eso habla más de los productores de esa radio que de mí”. Este cruce dejó en evidencia cómo las redes pueden ser un campo de batalla para la ironía y la crítica.

Crisis de Credibilidad en el Debate Económico

El mensaje original de «Katias Mulfas» no fue un ataque aislado. La cuenta parodió al actual ministro justo en medio de un debate más amplio sobre la economía argentina. Caputo había criticado al exministro Domingo Cavallo, quien había planteado la necesidad de una reforma profunda en el régimen cambiario y monetario.

El Debate entre Economistas

En medio de esto, Cavallo argumentó que sin un equilibrio fiscal sólido, el crecimiento y la estabilidad económica seguirán siendo frágiles. Caputo, en respuesta, no escatimó en palabras, mencionando errores del pasado y defendiendo su enfoque actual hacia la economía.

Fricciones en el Ministerio

Caputo enfatizó: “Si hay resentimiento, tratá que no se note”, en un claro ataque a Cavallo. Su intervención refleja las tensiones en el ámbito económico, donde las personalidades de los líderes juegan un papel cada vez más crucial.