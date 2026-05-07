Crisis en la Obra Social Militar: Causas de la Renuncia de su Presidente

Crisis en la Obra Social Militar: Renuncia de Maldonado y Tensiones Internas

La reciente renuncia del general (R) Sergio Maldonado a la dirección de la obra social de las Fuerzas Armadas desata una serie de interrogantes sobre la crisis que atraviesa la institución y los conflictos de poder en el ámbito militar.

La salida de Maldonado, presentada como “por motivos personales”, pone de relieve una compleja red de tensiones internas y decisiones controvertidas en el manejo financiero de la obra social. Tras una acalorada discusión con el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien tiene una carrera militar más breve que la de su antecesor, la relación entre ambos se vio afectada, revelando luchas de poder en el sistema castrense.

El Contexto de la Renuncia

El trasfondo de este conflicto se enlaza con la crítica situación de la obra social militar, arrastrando una herencia de la crisis estructural del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Maldonado asumió el cargo con la misión de revertir esta crisis, sólo para chocar rápidamente con las limitaciones impuestas por el Gobierno.

Un Suceso Trágico que Marcó un Antes y un Después

En este panorama, el suicidio del suboficial mayor retirado Carlos Velázquez en San Juan se convirtió en un hecho trágico que aceleró los acontecimientos. Con 77 años, Velázquez había denunciado en una carta que su cobertura médica fue interrumpida mientras luchaba contra un cáncer, tras agotar todos los recursos para reclamar. Este episodio caló hondo en la gestión de Maldonado, quien se sintió profundamente afectado.

Desafíos Financieros en la Obra Social

La actual situación de la obra social refleja la profunda crisis financiera heredada de administraciones anteriores, con deudas que varían entre los 250.000 y 300.000 millones de pesos. A principios de año, el gobierno decidió dividir IOSFA en dos entidades: una dedicada a las Fuerzas Federales de Seguridad y otra para los militares, con la intención de abordar la crisis de manera más efectiva.

Mecanismos de Emergencia que Generan Más Problemas

Frente a la falta de recursos genuinos, la nueva IOSFA implementó un mecanismo de emergencia que priorizó el uso de partidas destinadas a sueldos militares para cubrir necesidades urgentes, prometiendo un reintegro posterior por parte del Tesoro. Aunque esta estrategia logró alivianar la situación momentáneamente, su carácter temporal no aborda el problema de fondo, según diversas fuentes militares.

Propuestas y Obstáculos

Maldonado planteó una solución más radical: que el Estado asumiera las deudas acumuladas para poder comenzar de nuevo. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, dejando a la obra social atrapada en un ciclo de recortes operativos y reasignaciones de recursos que carecen de viabilidad a largo plazo.

Un Futuro Incierto