La Corte Suprema exige al Tribunal de Santa Cruz que envíe expediente de nuevos jueces en 48 horas.

La Corte Suprema exige al Tribunal Superior de Santa Cruz un informe sobre su ampliación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un plazo de 48 horas al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz para que remita el expediente sobre la controvertida ampliación de su plantilla, aumentando de cinco a nueve miembros. Esta medida surge tras el incumplimiento del tribunal provincial de una solicitud anterior realizada en abril.

El conflicto por la expansión del tribunal comenzó cuando la legislatura local aprobó una ley para incrementar el número de jueces del Superior Tribunal de Justicia. Esta decisión ha sido objeto de críticas tanto desde el ámbito político como por parte de la Asociación Gremial de Judiciales, que ha presentado una acción de inconstitucionalidad.

Reacciones y cuestionamientos

La nueva composición del tribunal ha suscitado fuertes cuestionamientos, con alegaciones de irregularidades en el proceso de designación y juramento de los nuevos vocales. Estas denuncias han llevado a un clima de tensión en el ámbito judicial de la provincia.

Fiscalía de Estado interviene

Ante la declaración de inconstitucionalidad de la ley de ampliación, la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario, argumentando que el Tribunal Superior incurrió en arbitrariedades al no permitir que el caso avance a la instancia nacional.

La Corte Suprema toma cartas en el asunto

El 23 de abril, la Corte Suprema había decidido intervenir en el caso, rechazando un planteo de la Asociación Gremial de Judiciales contra el recurso de queja presentado por dos de los nuevos vocales, que fueron designados con el apoyo de la legislatura provincial. Sin embargo, ante el nuevo incumplimiento del Tribunal Superior, este miércoles la Corte reiteró su solicitud de remisión del expediente.

Intimación y plazos ajustados