JM Coetzee se retira del festival de escritores de Jerusalén por la ‘campaña genocida’ en Gaza

El renombrado autor y Nobel JM Coetzee ha decidido no participar en el próximo festival internacional de escritores en Jerusalén, en respuesta a la situación de Gaza, señalando que llevará tiempo para que Israel pueda recuperar su reputación.

El aclamado escritor sudafricano, actualmente radicado en Australia, expresó su postura en una carta contundente a los organizadores del evento programado para noviembre. Coetzee, que a sus 86 años es uno de los escritores más premiados del mundo, explicó los motivos detrás de su declinación.

Un Llamado a la Reflexión sobre el Conflicto en Gaza

En su carta, el autor mencionó: “Durante los últimos dos años, el estado de Israel ha llevado a cabo una campaña genocida en Gaza, desproporcionada en relación a las provocaciones de octubre de 2023”. Afirmó que esta ofensiva ha contado con el respaldo mayoritario de la población israelí, lo que complica la posibilidad de que un sector de la sociedad se deslinde de la responsabilidad de las atrocidades cometidas.

Una Conversión de Opinión

Coetzee reveló que, en el pasado, había sido un defensor de Israel. “Hasta hace poco, Israel contaba con el apoyo de muchos en Occidente. Yo mismo me incluía entre ellos, creyendo que algún día el pueblo israelí haría justicia a los palestinos”. Sin embargo, el actual conflicto en Gaza ha hecho que muchos, incluidos antiguos aliados, se replanteen su postura.

Críticas y Reflexiones del Autor

El escritor remarcó que la larga historia de apoyo hacia Israel “ha cambiado radicalmente” debido a las acciones del ejército israelí, y que “tardará años en restaurar su nombre si así lo desea”. Esta declaración ha resonado en diversos círculos literarios e intelectuales.

Importante Trayectoria Literaria

Coetzee, conocido por su escaso contacto con medios, ha recibido dos premios Booker y el Nobel de Literatura en 2003. Su postura ante el conflicto refuerza la necesidad de que las voces literarias se involucren en asuntos de relevancia social y política.

La Reacción del Festival Literario

La directora artística del festival, Julia Fermentto-Tzaisler, había comentado previamente sobre la respuesta de Coetzee, destacando la dureza de sus palabras. Ella misma, proveniente de Sudáfrica y con una trayectoria en la lucha contra el apartheid, expresó su decepción ante el rechazo y esperaba una respuesta solidaria del autor.

El Contexto Internacional Actual

El reciente informe de una comisión de la ONU ha indicado que las acciones de Israel en Gaza evidencian “una intención genocida”. Esto ha sido respaldado por organismos internacionales como Amnesty International, que acusan a Israel de continuar atacando a la ya devastada infraestructura civil de Gaza.

El festival literario en Jerusalén ha contado en ediciones anteriores con figuras como Margaret Atwood y Salman Rushdie, pero el actual contexto político y social plantea nuevos desafíos y reflexiones para los participantes.