Gobierno informa sobre la disminución de robos y hurtos en Córdoba

Durante el primer trimestre de 2026, Córdoba experimentó una notable disminución en el número de homicidios, marcando un hito en la seguridad provincial. Este avance resalta el impacto positivo de las políticas de prevención implementadas en la región.

Un Descenso Significativo en los Homicidios

Según el Observatorio de Seguridad y Convivencia, la provincia registró sólo 16 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2026, lo que representa el nivel más bajo en años recientes. Este descenso se inscribe en una tendencia a la baja que comenzó a vislumbrarse en 2023, vinculándose estrechamente a las medidas de seguridad adoptadas.

Una Evolución Positiva en las Estadísticas

Los últimos años han visto un descenso constante en el número de homicidios: 37 casos en 2023, 31 en 2024 y 26 en 2025. Estos datos reflejan un avance claro en la disminución de la violencia letal en Córdoba.

Números que Hablan por Sí Mismos

El informe detalla 43,577 incidentes presuntamente delictivos en el primer trimestre, donde más del 60% corresponde a delitos contra la propiedad. Asimismo, se reportaron 18,795 robos y hurtos, los cuales también muestran una tendencia a la baja desde 2023.

Delitos sin Armas: Una Tendencia Positiva

Remarkablemente, el 90,5% de los delitos se cometen sin el uso de armas, lo que sugiere una mejora en la convivencia y un descenso en los delitos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Un Contexto de Control y Prevención

Los homicidios se mantuvieron estables durante el trimestre, con fluctuaciones mensuales entre 4 y 6 casos, evidenciando una mayor efectividad en el control de delitos graves. Esta estabilidad sugiere un entorno más seguro para los habitantes.

Conflictos Interpersonales: Un Desafío a Abordar

Pese a la mejora en las cifras, una proporción considerable de homicidios proviene de conflictos interpersonales, lo que subraya la necesidad de continuar promoviendo políticas que favorezcan la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

Acciones de las Fuerzas de Seguridad

Las fuerzas de seguridad de Córdoba han desempeñado un papel fundamental en la baja de homicidios y delitos contra la propiedad. La estrategia incluye mayor presencia territorial y articulación operativa, mostrando un claro compromiso por mantener la seguridad en toda la provincia.