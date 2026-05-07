Agricultura: Aumento del dólar en abril enfrenta márgenes ajustados para productores

El sector agropecuario argentino celebra un notable aumento del 23% en el ingreso de dólares en abril. Sin embargo, el escenario es más complejo de lo que parece, con desafíos en la rentabilidad y los costos de producción que amenazan la estabilidad del sector.

El panorama económico del agro argentino ha recibido un alivio temporal con el reciente crecimiento en la liquidación de dólares. Este incremento, atribuido a factores estacionales y las dinámicas agrícolas, marca un hito, aunque oculta tensiones estructurales significativas.

Dinámicas del calendario agrícola

Durante una entrevista en Canal E, el reconocido productor agropecuario Néstor Roulet explicó que esta mejora en los ingresos se debe a la naturaleza estacional de las ventas. «El patrón de venta de los productores se mantiene constante año tras año», afirmó Roulet, resaltando que los meses de abril, mayo y junio son cruciales, ya que en este periodo se liquida aproximadamente el 50% de la soja producida.

Impacto del maíz en las cifras

Además de la soja, el maíz juega un papel fundamental en este contexto. Roulet señala que los buenos precios actuales del maíz están permitiendo a los productores maximizar sus ingresos. «Hoy el maíz cotiza incluso por encima de los precios de Chicago», comentó, aludiendo a que la apertura de nuevos mercados ha facilitado la entrada de divisas al país, creando un flujo monetario constante vital para la economía del sector.

Rendimientos desiguales y su impacto

No obstante, la productividad de la soja muestra variaciones significativas según la región, lo que añade una capa de incertidumbre sobre los resultados finales. «Los rendimientos de la soja son muy dispares, incluso dentro de la misma área geográfica», advirtió Roulet, lo que resalta un desafío añadido en el panorama agrícola.

Costos elevados y presión sobre la rentabilidad

A pesar del aumento en la liquidación de granos, el entorno económico resulta ser todo menos optimista. Roulet enfatizó que los costos de producción están en constante aumento. «Los insumos han subido considerablemente, incluyendo los fertilizantes, que son muy caros este año», destacó.

Esta escalada de costos impacta directamente en la rentabilidad, especialmente en un contexto donde los precios internacionales de la soja son moderados. «Los números son finitos con las actuales retenciones y el bajo precio internacional de la soja», advirtió, mencionando que en algunas zonas se están registrando pérdidas para los productores. En cuanto al maíz, aunque la carga impositiva es menor, los márgenes también son ajustados, reflejando que el repunte en la liquidación no necesariamente implica mayores beneficios para los agricultores.