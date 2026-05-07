Binance desbloquea cuenta de Esteban Bullrich y dona $150,000 a su fundación

El exsenador Esteban Bullrich consiguió que Binance restableciera el acceso a su cuenta tras un problema de reconocimiento facial, vinculado a su condición de salud. Además, la plataforma financiera donará 150.000 dólares a la Fundación que lleva su nombre para combatir la Esclerosis Lateral Amiotrófica en Argentina.

Binance Responde a la Controversia

Este miércoles, Binance confirmó que la situación con Esteban Bullrich se resolvió satisfactoriamente. La empresa indicó que, gracias a una comunicación directa con Bullrich, él ahora tiene el control total de su cuenta. «Nos alegra confirmar que el problema fue identificado y corregido,» anunciaron, añadiendo que están trabajando en mejorar su accesibilidad para todos los usuarios.

Como parte de su compromiso social, Binance anunció una donación de 150.000 dólares a la Fundación Esteban Bullrich. «Colaboraremos con la fundación para apoyar la lucha contra la ELA y a quienes sufren esta enfermedad,» detallaron.

Los Motivos del Conflicto

El inconveniente surgió cuando el sistema de reconocimiento facial de Binance dejó de identificar a Bullrich, afectado por ELA, que ha modificado su aspecto físico. «La ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero,» expresó Bullrich en sus redes sociales.

El exministro resaltó la falta de opciones accesibles para personas con discapacidades, criticando a Binance: «Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como opcional. Vergüenza para Binance.» Su denuncia, difundida en inglés y dirigida a los ejecutivos de la empresa, finalmente provocó una respuesta interna.

Respuestas Directas Desde Binance

En respuesta a la situación, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, se disculpó personalmente con Bullrich a través de una publicación en redes: «Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad.» Por parte de la empresa, también se destacó que están tomando medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.