Claudio Caprarulo alerta: ‘Nueve meses seguidos de caída en la recaudación’

La recaudación fiscal en Argentina atraviesa una etapa crítica, con nueve meses consecutivos de descenso. En una reciente entrevista, el economista Claudio Caprarulo destaca las implicaciones de esta tendencia que atenta contra la estabilidad económica del país.

Un Mercado Interno en Crisis

En conversación con Canal E, Caprarulo subrayó que la caída de la recaudación, que en abril mostró un descenso interanual del 4%, refleja un mercado interno que sigue sin responder adecuadamente. «El consumo y la actividad son preocupantemente bajos», aseguró el economista.

Desigualdad en el Crecimiento Sectorial

A pesar de que sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos han mostrado signos de recuperación, Caprarulo enfatiza que este crecimiento no beneficia a la mayoría de la población. «Las perspectivas para las familias siguen siendo desalentadoras», añadió, aludiendo a la distribución desigual de la recuperación económica.

Ajuste Fiscal y Superávit en Riesgo

La disminución de los ingresos fiscales plantea serios obstáculos para la intención del Gobierno de mantener un superávit. «Esta situación genera preocupación sobre la sostenibilidad del superávit primario», advierte Caprarulo, sugiriendo que lo más probable es un endurecimiento del ajuste del gasto público.

Desafíos en el Gasto Público

Para contrarrestar esta situación, el Gobierno deberá intensificar los recortes. La política tarifaria en energía será un aspecto clave. «La pregunta es si se trasladará el aumento de costos a los usuarios o se aumentarán los subsidios, afectando las cuentas del Estado», expone Caprarulo, quien también señala que el ajuste podría limitar futuras inversiones y, por ende, la productividad.

Deuda y Mercado de Crédito: Obstáculos Económicos

En cuanto a la situación financiera, el economista expone que el Gobierno se ve obligado a recurrir al endeudamiento en dólares en el mercado local debido a la falta de acceso al crédito internacional. «No hay posibilidad de emitir deuda en el exterior», indicó, relacionando esto con el elevado riesgo país.

Impacto Limitado de la Banca en el Consumo

A pesar de la reciente reducción de tasas por parte del Ejecutivo, Caprarulo señaló que el efecto sobre las tasas de interés que enfrentan las familias es todavía limitado. «El alto nivel de deuda y morosidad actúa como un freno adicional», advirtió, indicando que esto restringe la capacidad de consumo y complica una recuperación sólida del mercado interno.

Un Desafío Multidimensional

Caprarulo concluye que el verdadero reto no reside solo en equilibrar variables macroeconómicas, sino en asegurar que los beneficios de cualquier mejora lleguen a la vida diaria de los ciudadanos. La evolución del ingreso real, el empleo y el acceso al crédito serán determinantes para el futuro a corto plazo.