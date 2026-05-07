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Resultados de la Quiniela del Miércoles 6 de mayo: Nacional y Provincia.

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Resultados de la Quiniela: Conoce los Números Sorteados del 6 de Mayo

Los aficionados a la quiniela están ansiosos por conocer los resultados del día. Aquí te traemos la lista de los números ganadores que podrían cambiar su suerte.

La quiniela se destaca como uno de los juegos de azar más queridos por los argentinos, regulada por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, este sistema no ofrece un pozo acumulado; los premios son un reflejo de la cantidad de aciertos de los jugadores.

Resultados de la Quiniela Nacional del 6 de Mayo

Estos son los 20 números sorteados en la quiniela nacional:

  1. 3882

  2. 7548

  3. 6497

  4. 3550

  5. 6475

  6. 1928

  7. 8452

  8. 7644

  9. 0772

  10. 7706

  11. 3444

  12. 6898

  13. 9625

  14. 2378

  15. 1184

  16. 3705

  17. 1042

  18. 0638

  19. 3878

  20. 7990

Resultados de la Quiniela Provincial del 6 de Mayo

Aquí tienes los 20 números correspondientes al sorteo provincial:

  1. 6298

  2. 5437

  3. 2210

  4. 4567

  5. 9901

  6. 3421

  7. 0876

  8. 1245

  9. 5562

  10. 8734

  11. 2311

  12. 6754

  13. 8890

  14. 4453

  15. 1120

  16. 7654

  17. 0923

  18. 4456

  19. 1129

  20. 8876

Resultados de la Quiniela Primera Nacional del 6 de Mayo

Estos son los números sorteados en la Primera Nacional:

  1. 7219

  2. 7488

  3. 7583

  4. 7348

  5. 0459

  6. 5541

  7. 7847

  8. 0919

  9. 9125

  10. 8357

  11. 0883

  12. 3793

  13. 4809

  14. 1237

  15. 9913

  16. 4234

  17. 3166

  18. 9758

  19. 8392

  20. 6128

Resultados de la Quiniela Nocturna del 6 de Mayo

A continuación, los números ganadores de la Nocturna:

  1. 2585

  2. 1123

  3. 4456

  4. 7789

  5. 0092

  6. 3341

  7. 6670

  8. 9904

  9. 2237

  10. 5569

¿Cómo funciona la Quiniela?

Participar en la quiniela es sencillo: los apostadores eligen una cantidad de dinero y seleccionan números de una a cuatro cifras, con la posibilidad de participar en distintos sorteos que se desarrollan durante el día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en los siguientes turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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