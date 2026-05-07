Resultados de la Quiniela del Miércoles 6 de mayo: Nacional y Provincia.

Resultados de la Quiniela: Conoce los Números Sorteados del 6 de Mayo
Los aficionados a la quiniela están ansiosos por conocer los resultados del día. Aquí te traemos la lista de los números ganadores que podrían cambiar su suerte.
La quiniela se destaca como uno de los juegos de azar más queridos por los argentinos, regulada por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, este sistema no ofrece un pozo acumulado; los premios son un reflejo de la cantidad de aciertos de los jugadores.
Resultados de la Quiniela Nacional del 6 de Mayo
Estos son los 20 números sorteados en la quiniela nacional:
-
3882
-
7548
-
6497
-
3550
-
6475
-
1928
-
8452
-
7644
-
0772
-
7706
-
3444
-
6898
-
9625
-
2378
-
1184
-
3705
-
1042
-
0638
-
3878
-
7990
Resultados de la Quiniela Provincial del 6 de Mayo
Aquí tienes los 20 números correspondientes al sorteo provincial:
-
6298
-
5437
-
2210
-
4567
-
9901
-
3421
-
0876
-
1245
-
5562
-
8734
-
2311
-
6754
-
8890
-
4453
-
1120
-
7654
-
0923
-
4456
-
1129
-
8876
Resultados de la Quiniela Primera Nacional del 6 de Mayo
Estos son los números sorteados en la Primera Nacional:
-
7219
-
7488
-
7583
-
7348
-
0459
-
5541
-
7847
-
0919
-
9125
-
8357
-
0883
-
3793
-
4809
-
1237
-
9913
-
4234
-
3166
-
9758
-
8392
-
6128
Resultados de la Quiniela Nocturna del 6 de Mayo
A continuación, los números ganadores de la Nocturna:
-
2585
-
1123
-
4456
-
7789
-
0092
-
3341
-
6670
-
9904
-
2237
-
5569
¿Cómo funciona la Quiniela?
Participar en la quiniela es sencillo: los apostadores eligen una cantidad de dinero y seleccionan números de una a cuatro cifras, con la posibilidad de participar en distintos sorteos que se desarrollan durante el día.
Horarios de los Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en los siguientes turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.