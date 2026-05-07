Resultados de la Quiniela del Miércoles 6 de mayo: Nacional y Provincia.

Los aficionados a la quiniela están ansiosos por conocer los resultados del día. Aquí te traemos la lista de los números ganadores que podrían cambiar su suerte.

La quiniela se destaca como uno de los juegos de azar más queridos por los argentinos, regulada por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, este sistema no ofrece un pozo acumulado; los premios son un reflejo de la cantidad de aciertos de los jugadores.

Resultados de la Quiniela Nacional del 6 de Mayo

Estos son los 20 números sorteados en la quiniela nacional:

3882 7548 6497 3550 6475 1928 8452 7644 0772 7706 3444 6898 9625 2378 1184 3705 1042 0638 3878 7990

Resultados de la Quiniela Provincial del 6 de Mayo

Aquí tienes los 20 números correspondientes al sorteo provincial:

6298 5437 2210 4567 9901 3421 0876 1245 5562 8734 2311 6754 8890 4453 1120 7654 0923 4456 1129 8876

Resultados de la Quiniela Primera Nacional del 6 de Mayo

Estos son los números sorteados en la Primera Nacional:

7219 7488 7583 7348 0459 5541 7847 0919 9125 8357 0883 3793 4809 1237 9913 4234 3166 9758 8392 6128

Resultados de la Quiniela Nocturna del 6 de Mayo

A continuación, los números ganadores de la Nocturna:

2585 1123 4456 7789 0092 3341 6670 9904 2237 5569

¿Cómo funciona la Quiniela?

Participar en la quiniela es sencillo: los apostadores eligen una cantidad de dinero y seleccionan números de una a cuatro cifras, con la posibilidad de participar en distintos sorteos que se desarrollan durante el día.

Horarios de los Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados y se dividen en los siguientes turnos: