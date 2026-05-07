Phillip Noyce Dirige Película en Arabia Saudita que Rinde Homenaje a Héroes en la Lucha Contra las Drogas

El reconocido cineasta australiano Phillip Noyce ha sido contratado por el régimen saudita para producir un largometraje que retrata a los oficiales de narcóticos como héroes en un contexto de represión.

La película, titulada The Watchful Eyes, se basa en un caso real del ministerio del interior saudita y está presentada como un emocionante relato sobre el “heroísmo de los hombres de seguridad en la lucha contra las drogas”.

Datos inquietantes sobre el contexto de la película

En 2022, las autoridades sauditas ejecutaron a 356 personas, siendo 243 condenadas por delitos relacionados con drogas. Expertos sugieren que este aumento en la tasa de ejecuciones está vinculado a una agresiva «guerra contra las drogas».

Un viaje cinematográfico inusual

Noyce, con una carrera que abarca décadas y filmes icónicos como Dead Calm y Rabbit-Proof Fence, comenzó el rodaje de The Watchful Eyes en diciembre, con estreno programado para este año. La producción está completamente financiada por una empresa saudita y se rodará en el país, con el objetivo de promover una imagen más favorable de la nación en la escena global.

Visitas y conexiones controvertidas

Durante la filmación, Noyce ha estado acompañado de Turki al-Sheikh, una figura clave en la industria del entretenimiento en Arabia Saudita, quien ha sido objeto de críticas por violaciones a los derechos humanos. Al-Sheikh ha defendido el filme como una épica que resalta las virtudes de las fuerzas de seguridad del país.

Las implicaciones de la narrativa

Joey Shea, investigador de derechos humanos, advirtió que este tipo de iniciativas culturales podría ser parte de un esfuerzo por ocultar la cruda realidad de las ejecuciones relacionadas con drogas. “Resulta perturbador que historias como estas puedan contribuir a encubrir las violaciones de derechos humanos.”

Un thriller con visión y desafío

Noyce describe su obra como un “thriller de bajo presupuesto” que no necesariamente atraerá turismo hacia Arabia Saudita. Pese a las controversias, el director dice aceptar el reto por la oportunidad de explorar una sociedad cerrada.

Un panorama de cambios culturales

La producción de cine en Arabia Saudita se enmarca dentro del plan Vision 2030 del príncipe Mohammed, que busca diversificar la economía y cambiar la percepción global del país. Sin embargo, expertos critican el uso de tales producciones para “lavar” la imagen del país, sugiriendo que el arte se está utilizando como una herramienta para legitimar abusos de derechos humanos.

Como testimonio de esta compleja situación, Noyce reconoció que, aunque la historia se centra desde un ángulo emocional, las cuestiones éticas detrás de la financiación y la producción no han sido objeto de discusión directa.