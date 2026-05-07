Milei responde a Bullrich: Adorni publicará su declaración jurada y asegura que no renunciará ‘ni en pedo’

El presidente Javier Milei salió enérgicamente en defensa de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el contexto de la polémica por la investigación judicial que lo involucra por supuesto enriquecimiento ilícito. "Ni en pedo se va Adorni", aseguró Milei mientras se encontraba en Los Ángeles, reafirmando su apoyo al funcionario frente a los cuestionamientos que enfrenta.

En medio de las presiones, Milei confirmó que Adorni ya tenía lista su declaración jurada, que debe ser presentada antes del 31 de julio. «Decidió adelantar todo por las estupideces que se debaten públicamente», indicó el mandatario, defendiendo la decisión de su colaborador.

Contrapunto con Patricia Bullrich

Milei reaccionó ante las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había instado a Adorni a hacer su declaración jurada a la brevedad. “Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder”, comentó el Presidente, enfatizando la necesidad de respetar los procesos judiciales y el principio de inocencia.

Defensa del Jefe de Gabinete

Durante una entrevista, Milei expresó su preocupación por lo que consideró una cacería mediática: “¿Le parece justo ejecutar a una persona honesta?”, cuestionó. Aseguró que no permitirá que la carrera de profesionales íntegros se vea dañada por la presión mediática.

El Papel del Periodismo

El mandatario también criticó la labor del periodismo en este caso, afirmando que se han puesto «por encima de la Constitución». Su postura se amplió al referirse a Matías Tabar, un contratista que declaró sobre gastos vinculados a las reformas en la casa de Adorni, quien, según Milei, tiene un prontuario dudoso.

Reflexiones sobre el Futuro

En relación a la situación judicial de Adorni, el presidente comentó: «No tengo reparos en ejecutar a nadie si se demuestra que tiene culpa». Sin embargo, reafirmó su confianza en la integridad de su jefe de Gabinete, destacando: “Estoy perfectamente tranquilo de que Adorni es una persona honesta».

Un Liderazgo Firme

Milei dejó claro que su prioridad no es la imagen política, sino la eficacia de su gobierno. “Si en el medio se deteriora la imagen por hacer las cosas que se tienen que hacer, no voy a dejar de hacer las políticas que están bien», argumentó, mostrando su firmeza ante la adversidad.

La Visión de un País Potente

Finalmente, Milei expresó su propósito de llevar a Argentina hacia una posición de potencia. “Los argentinos decidirán si quieren un modelo que nos llevará a ser potencia o un modelo cavernícola”, concluyó, reafirmando su compromiso con un cambio significativo en el país.