El 52% de los adolescentes enfrenta incertidumbre laboral: ¿Qué estudiar?

La incertidumbre respecto al futuro profesional afecta a más de la mitad de los adolescentes argentinos. Un reciente informe destaca que el 52% de los jóvenes de 15 años no sabe qué carrera seguir, un problema que ha ido en aumento en los últimos años.

Un alarmante estudio derivado de las pruebas PISA revela que la confusión sobre el futuro laboral se ha vuelto generalizada entre los adolescentes argentinos. El 52% de los estudiantes de 15 años se siente perdido en la elección de una ocupación, un incremento notable de 30 puntos en solo cuatro años y que supera el promedio de la OCDE, que es del 39%.

Un Aumento Preocupante en la Incertidumbre Profesional

Lucía Vallejo, economista y analista de datos, señala que esta tendencia refleja un cambio significativo. «En 2018, el porcentaje de alumnos inciertos era del 22%, y en 2022 alcanzó el 52%», afirmó. Según Vallejo, este fenómeno está profundamente relacionado con factores estructurales, incluidos el contexto económico y las secuelas de la pandemia.

Diferencias de Género en la Proyección Profesional

La investigación también revela disparidades entre géneros. Los varones presentan un nivel de incertidumbre ligeramente mayor, con un 55%, en comparación con el 48% de las mujeres. Además, entre los adolescentes que logran imaginar una carrera, se observan patrones definidamente marcados: las chicas tienden a optar por profesiones como medicina, psicología y docencia, mientras que los chicos se inclinan hacia carreras en el ámbito deportivo, ingeniería y tecnologías de la información.

Una Proyección Limitada y Complicaciones Económicas

Vallejo también subraya que el problema no se limita a la simple falta de respuestas sobre el futuro. «Más de la mitad de los estudiantes de 15 años no pueden identificar una ocupación, lo que también revela una concentración preocupante en pocas opciones dentro del mercado laboral», indicó.

La Realidad Económica como Obstáculo para las Aspiraciones

Además, el contexto económico pesará en las expectativas de los jóvenes. «Seis de cada diez alumnos sienten que su situación económica restringe sus oportunidades a futuro», advirtió la especialista. Con esto, se pone de manifiesto que se trata de un fenómeno complejo que se expande y plantea serias preocupaciones para la sociedad. «Es una problemática estructural que está en aumento y requiere atención urgente», concluyó Vallejo.