Estacionamiento Medido en Córdoba: Solo un Bloque Apoya al Oficialismo

El polémico proyecto de reforma del estacionamiento medido en Córdoba desata divisiones en el Concejo Deliberante, donde los bloques presentan posturas diversas que reflejan la complejidad del tema.

El futuro del estacionamiento medido en Córdoba es un asunto que provoca intensos debates y posturas encontradas dentro del Concejo Deliberante. Con el despacho de comisión aprobado, quedó en evidencia la multiplicidad de opiniones: mientras un bloque apoya la iniciativa, otros la critican o piden su prohibición directa.

Progreso en el camino hacia la aprobación

La propuesta, impulsada principalmente por el oficialismo, cuenta con el respaldo de algunos sectores de la oposición y se encamina hacia su tratamiento en el recinto. Aunque se percibe una mayoría consolidada, la tensión entre los concejales es palpable.

Este jueves 7 se discutirá en el parlamento, con la esperanza de que la próxima semana se corone su aprobación. Los plazos son ajustados para cumplir con las exigencias de la normativa provincial.

Ciudadanos: Un enfoque equilibrado

El concejal Gabriel Huespe, perteneciente al bloque Ciudadanos, fue clave para el avance del despacho. Explicó su postura afirmando que “el espacio público pertenece a todos”, argumentando que no se debería cobrar por el cuidado de vehículos.

Huespe defendió que el único cobro permitido sea el del sistema de estacionamiento regulado, señalando que la recaudación debe ser compartida entre la Municipalidad y cooperativas, con horarios claros y domingos libres. Además, reconoció la dimensión social en juego, abogando por la capacitación en oficios para ayudar a quienes más lo necesitan.

Frente Cívico: Apoyo condicionado

El concejal José María Romero, del bloque Frente Cívico, mostró una postura ambivalente al considerar que, aunque su espacio puede respaldar la propuesta, existen aspectos que aún requieren revisión. “Es urgente que avancemos, aunque el texto pueda mejorarse”, expresó, priorizando el bienestar de la comunidad sobre el perfeccionismo.

UCR: Críticas agudas a la reforma

La Unión Cívica Radical reaccionó con dureza, con el concejal Javier Fabre al frente de las críticas. Describió el proyecto como “cambio para que nada cambie” y cuestionó aspectos clave como tarifas, expansión y control. Aludió a un costo de estacionamiento que podría alcanzar los 1.500 pesos la hora, un incremento alarmante en comparación con los 500 actuales.

Fabre pugnó por eliminar un esquema que considera opaco y criticó la falta de regulación municipal efectiva, afirmando que “los vecinos de Córdoba han perdido con esta iniciativa”.

Cordobeses por la Libertad: Prohibición radical

Por otro lado, la concejala Soledad Rovetto Yapur, de Cordobeses por la Libertad, fue la única en rechazar el proyecto directamente. Propuso que la normativa no solo debe evitar la extensión de los «naranjitas”, sino prohibir su presencia por completo, argumentando que el texto actual podría permitir una “legalización de extorsión”.

Rovetto Yapur enfatizó en el mandato ciudadano por una prohibición total, sin intermediarios ni zonas grises que compliquen el panorama para los cordobeses.