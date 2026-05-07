Alerta en el consumo: Caen las ventas de alimentos y ropa

En un contexto económico desafiante, el consumo en Argentina enfrenta una caída notable. El economista Ernesto Mattos ofrece un análisis exhaustivo de esta situación, revelando datos preocupantes que afectan tanto a productos esenciales como no esenciales.

Según un informe de Canal E, el consumo en el país se encuentra en un momento crítico, y los datos oficiales corroboran esta tendencia. Ernesto Mattos destaca que, entre los productos más afectados, se encuentran «los almacenes y las carnes», lo cual refleja una disminución en los hábitos de compra diarios.

Caída en el Consumo No Esencial

El análisis de Mattos no se limita a los productos básicos; también incluye una preocupación por el consumo de bienes no esenciales. «En la encuesta nacional de centros de compra, donde se engloban el calzado, la marroquinería y la ropa, también observamos una disminución significativa», afirma el economista.

Impacto en Productos de Higiene y Salud

Además, los artículos relacionados con higiene y salud están sufriendo un deterioro notable. «La encuesta indica que hay una caída en los artículos de limpieza y perfumería», señala. El economista agrega que «la gente no está consumiendo mucha comida y se ha notado un cambio en la tendencia a adquirir ropa nueva».

Aumento de la Informalidad en el Mercado

Uno de los fenómenos más preocupantes es el incremento de la informalidad. Mattos menciona que «casi 6 millones de personas se encuentran en situaciones laborales informales». Este contexto ha llevado a muchos consumidores a buscar alternativas fuera del circuito tradicional, lo que implica «la compra de productos no regulados».

Consecuencias para el Consumidor

El economista advierte que esta situación no solo afecta la calidad de los productos, sino que también pone en riesgo la seguridad de los consumidores. «Quien adquiera alimentos o productos de limpieza en la informalidad no tiene ningún responsable en caso de que surjan problemas», afirma.

La situación se ve agravada por la retirada de promociones en supermercados, que ha llevado a que «algunos grandes comercios eliminen descuentos y ofertas, profundizando así el problema del consumo».