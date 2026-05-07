Miel argentina: acceso sin arancel a Europa, pero incertidumbres para los productores

Una nueva etapa se abre para la miel argentina con la aprobación de su exportación a Alemania sin aranceles, en el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sin embargo, el sector apícola se muestra cauteloso ante esta novedad.

La reciente autorización para exportar miel argentina a Alemania ha generado entusiasmo, pero el sector apícola enfrenta incertidumbres. A pesar de la eliminación de aranceles, las preocupaciones sobre la cuota de exportación y el verdadero beneficio para los productores dominan el debate.

La Cuota de Exportación: Un Desafío Pendiente

Roberto Imberti, tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, expresó su satisfacción por la reducción de aranceles, una demanda histórica del sector. Sin embargo, subrayó que el porcentaje específico de exportación asignado a Argentina aún está sin determinar. “No se trata de permitir el exportar todo nuestro volumen, sino solo un porcentaje que se incrementará con el tiempo”, aclaró Imberti. Esta falta de claridad sobre cómo se distribuirán las toneladas entre los países de la región añade complejidad a la situación.

Posibles Beneficios: Interrogantes para los Productores

La alegría por la eliminación de aranceles no necesariamente se refleja en mayores ingresos para los apicultores. Imberti advirtió que los beneficios económicos podrían no llegar a los productores, ya que los exportadores han adquirido grandes volúmenes de miel a precios previos al acuerdo. “Cuando los aranceles disminuyen, generalmente, lo que se ahorra va a parar a los exportadores”, señaló, sugiriendo que los productores probablemente verán un impacto positivo solo en las próximas cosechas, dependiendo de la evolución del mercado.

Nuevas Normativas y Desafíos Futuro

El sector no solo enfrenta la incertidumbre de cómo se materializarán estos cambios. Además, se suman las recientes exigencias sanitarias impuestas por la Unión Europea, que establecen restricciones sobre los tambores utilizados para transportar miel. “La normativa prohibirá el uso de tambores con ciertos componentes químicos”, explicó Imberti, lo que obligará a Argentina a adaptar sus envases antes de 2027.

La falta de certificación necesaria para cumplir con estas nuevas normativas puede generar problemas de rechazo de productos, incluso con el arancel cero vigente. “Aunque tengamos arancel cero, si enviamos miel en un tambor que no cumple, será rechazada”, enfatizó.

El dirigente también manifestó su preocupación por la falta de preparación institucional, advirtiendo que “estamos en medio de una tormenta que no sabemos hacia dónde va a salir” en relación con la incertidumbre regulatoria y cambios en organismos técnicos clave.