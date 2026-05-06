El crédito reemplaza al ingreso: La caída del poder adquisitivo se hace más evidente

En el contexto actual, la economía argentina vive un momento complicado, donde el poder adquisitivo se reduce significativamente y los costos fijos se disparan, generando un ambiente de creciente endeudamiento entre las familias.

El economista Maximiliano Ramírez analizó en una conversación con Canal E la delicada situación económica que enfrenta el país, destacando que muchas familias apenas logran cubrir sus necesidades básicas en la primera quincena del mes. Este escenario se ve agravado por el aumento de los costos de servicios, que han llegado a representar un 30% de la canasta de consumo de un hogar promedio.

El Crédito Como Solución Momentánea

La creciente presión de los gastos fijos ha llevado a que numerosos hogares recurran al crédito, convirtiéndolo en una herramienta vital para sobrevivir cada mes. “Hoy, el uso de préstamos y tarjetas de crédito se ha transformado en una realidad explosiva”, advirtió Ramírez, quien ve en esta situación un grave problema económico.

Los datos son alarmantes; el índice de morosidad en créditos personales se sitúa alrededor del 12%, un porcentaje que recuerda momentos económicos difíciles de hace dos décadas. El crédito, que debería ser un complemento, ahora actúa como sustitutivo del ingreso para muchas familias.

Ajustes en el Gasto Diario

Las familias han comenzado a ajustar su consumo, pero el margen para reducir gastos esenciales es limitado. «Se puede prescindir de ciertos lujos como el cine o la cena fuera de casa, pero eventualmente hay que consumir lo básico», explicó Ramírez, señalando que se han visto afectados incluso los bienes y servicios vitales.

En este contexto, el economista prevé que el Gobierno intentará incentivar el consumo para 2027, aunque el desafío principal radica en mejorar los ingresos. La estrategia se enfocará en facilitar el financiamiento, promoviendo tanto préstamos al consumo como créditos empresariales, impulsados principalmente por una posible reducción de las tasas de interés.