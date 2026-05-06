José Castillo: ‘Argentina se vio obligada a usar sus propios dólares para el pago al FMI’

El reciente desembolso de 800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) reaviva las preocupaciones sobre la estabilidad económica de Argentina. Aunque algunos analistas recalcan que se trata de una cifra relativamente baja en un contexto más amplio, la situación permanece delicada, especialmente ante la escasez de reservas.

El economista **José Castillo** advirtió que el país está extraído de sus propios fondos para cumplir con este pago, debido a la tardanza en el envío de recursos por parte del FMI. “Esto evidencia la fragilidad financiera que enfrentamos”, afirmó, a la vez que subrayó la expectativa de recibir **mil millones de dólares** que todavía están pendientes del acuerdo vigente.

Desafíos en Reservas e Inflación

Castillo también destacó las complicaciones relacionadas con el cumplimiento de las metas establecidas. “Desde el inicio, Argentina no cumplió con la meta de acumulación de reservas”, un hecho que incrementa la vulnerabilidad del país ante posibles crisis externas. A esto se suma la inflación, que sigue su curso ascendente, llevando más de diez meses en aumento.

En cuanto a la salud fiscal del país, aunque se logró un superávit, el economista advirtió sobre sus limitaciones. “La recesión ha ocasionado una disminución en la recaudación”, lo que podría dificultar el cumplimiento de objetivos financieros hacia 2026. El FMI, por su parte, está valorando no solo la situación económica, sino también el panorama político argentino.

Riesgo País y Presión Cambiaria

El **riesgo país** continúa en niveles elevados, lo que Castillo atribuye a una percepción negativa por parte de los inversores internacionales. “El mundo observa a Argentina con desconfianza”, afirmó, haciendo referencia a la fluctuación entre 500 y 600 puntos del riesgo. Esta falta de fe se traduce en una caída de inversiones e imposibilita acceder a crédito.

En relación al tipo de cambio, el economista propone tres etapas en su análisis. En el corto plazo, anticipa cierta estabilidad; sin embargo, hacia la segunda mitad del año, prevé un aumento significativo: “El dólar podría alcanzar los 1600 o 1700 pesos”. Las proyecciones a largo plazo son inciertas, aumentando la preocupación de los ciudadanos.

“Nadie ahorra a largo plazo en pesos”, remarcó Castillo, lo que fomenta la **dolarización** y la continua fuga de divisas. Este fenómeno está íntimamente relacionado con la carga de la deuda, que se aproxima a los **20 mil millones de dólares anuales**. Su incertidumbre se hace aún más palpable al cuestionar cómo se afrontarán los **120 mil millones de dólares** en vencimientos futuros, un dilema que aún no encuentra respuesta clara.