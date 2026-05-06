Martín Menem apoya a Manuel Adorni y denuncia ‘condena mediática’

Menem Respaldó a Adorni en Medio de Controversias por Enriquecimiento Ilícito

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras las acusaciones sobre su patrimonio continúan acaparando la atención mediática.

En una entrevista reciente, Menem defendió la integridad de Adorni, señalando que el escándalo en torno a su figura ha sido magnificado por los medios de comunicación. “Creemos firmemente en Manuel Adorni y estamos comprometidos a seguir trabajando con él”, afirmó el diputado de La Libertad Avanza.

Una Llama Mediática que Afecta al Gobierno

Menem subrayó que la justicia debe ser la que defina el futuro de Adorni. “A medida que transcurra el tiempo, la verdad saldrá a la luz y no habrá problemas”, sostuvo, enfatizando que las denuncias forman parte de una campaña en contra del Gobierno actual.

“Los medios han exacerbado el tema Adorni en los últimos dos meses. En mi entorno, todos se preguntan cuándo dejarán de hablar de esto”, se lamentó el presidente de la Cámara. Menem invocó el hecho de que “hay muchas cosas buenas sucediendo en Argentina que no reciben la cobertura que merecen”.

Crisis y Expectativas a Futuro

El respaldo de Menem a Adorni se produce en un contexto delicado, tras la revelación de un contratista que aseguró haber recibido 245 mil dólares en efectivo para trabajos en la residencia del jefe de Gabinete. Además, declaró que le pagaron 14 millones de pesos para remodelar su departamento en Caballito.

En otros temas, Menem observó que el exministro Axel Kicillof podría ser el candidato elegido por el peronismo para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones de 2027. “Hasta ahora, creo que Kicillof es el único que sobresale a pesar del ruido en su partido”, comentó Menem, sugiriendo que una elección entre su plataforma y la de Kicillof podría ofrecer un debate significativo sobre modelos de gobierno.

Reforma Electoral y el Costo de las Internas

Respecto a la reforma electoral que se discutirá en el Senado, Menem mencionó que el oficialismo busca eliminar o suspender las PASO para el 2027. “Es una locura que la gente tenga que pagar por el costo de las internas partidarias, especialmente en tiempos donde se deben priorizar otros gastos”, concluyó.