Milei se reúne con empresarios en Los Ángeles, pero cancela cita con organizador del foro global

El presidente Javier Milei aterriza en Los Ángeles con la mira fija en captar inversiones para Argentina. En una apretada agenda, se prepara para exponer en uno de los foros más influyentes del mundo empresarial.

El presidente Javier Milei se reunió con empresarios en Los Ángeles, donde busca fomentar la inversión en Argentina. Su disertación programada para las 18 horas (hora argentina) en la 29ª Conferencia del Instituto Milken será un punto clave en su visita, aunque se ha visto afectada por la cancelación del encuentro con Michael Milken, organizador del evento, por problemas de salud.

Una agenda llena de oportunidades

Por la mañana, Milei sostuvo una reunión con importantes ejecutivos de Chemical, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que la petrolera presentará un nuevo proyecto de más de 10.000 millones de dólares bajo el Régimen de Inversión para el Gas Natural (RIGI).

Un viaje relámpago a Estados Unidos

Milei llegó alrededor de la medianoche a Los Ángeles, siendo este su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año y el número 16 desde que asumió la presidencia. Su comitiva incluye al canciller Pablo Quirno, al ministro de Economía Luis Caputo y al embajador Alec Oxenford, mientras que su esposa, Karina Milei, no lo acompaña en esta ocasión.

El ambiente en el Instituto Milken

Las instalaciones de los hoteles Hilton Beverly y Waldorf Astoria están valladas para garantizar la seguridad del evento, que reúne a más de 200 líderes en políticas públicas, negocios y tecnología. Aunque la primera reunión con Milken se canceló, se espera que él presente a Milei durante su disertación, programada para ser un espacio de análisis del modelo económico argentino.

Presentes destacados

Entre los asistentes de renombre se encuentran líderes de empresas como BlackRock, Chevron y Nvidia, así como figuras políticas y culturales de alto perfil, incluyendo la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y la ex primera dama Jill Biden. La variedad de participantes asegura un intercambio de ideas y oportunidades de negocio en un ambiente altamente selecto.

El contexto de la Conferencia

La Conferencia del Instituto Milken, que comenzó el domingo, se considera similar al Foro Económico Mundial de Davos, y ofrece una plataforma para que inversionistas y líderes discutan oportunidades globales y desafíos económicos. En su intervención, Milei abordará las perspectivas económicas de Argentina, intentando atraer a los sectores más influyentes del ámbito financiero.

Intercambio de ideas

Además de empresarios y ejecutivos, el evento cuenta con la participación de personalidades del deporte y la cultura, creando un entorno propicio para el networking y alianzas estratégicas. La expectativa es que su intervención aporte una visión clara y optimista del futuro económico del país, despertando el interés por oportunidades de inversión en el territorio argentino.