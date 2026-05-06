El Senado avanza en los pliegos judiciales: dictamen favorable para jueces de Tapia y Toviggino

El oficialismo continúa su impulso en el Senado, donde se están llevando a cabo importantes pliegos judiciales que marcan la agenda política de la semana. Con 16 candidatos propuestos por el gobierno en el centro de la discusión, el escenario se tensa a medida que se acercan las sesiones clave.

En una segunda audiencia pública, los bloques de oficialismo y aliados avanzaron en la revisión de los pliegos judiciales. En paralelo, la oposición, liderada por La Libertad Avanza, apura los tiempos para una sesión la próxima semana, buscando aprobar las designaciones y dar paso al último conjunto de postulantes enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Revisión de Pliegos: Un Proceso en Marcha

De un total de 78 pliegos ingresados en la Cámara alta, la Comisión de Acuerdos, encabezada por Juan Carlos Pagotto, ha dictaminado favorablemente sobre 32. Este jueves están a la espera otros 15 pliegos que podrían incluirse en la agenda de una sesión programada para el 13 o 14 de mayo.

Controversias en el Nexo Judicial

Entre los candidatos propuestos surgen cuestionamientos. Se sospecha que uno de ellos podría inclinar sus decisiones hacia los intereses del kirchnerismo, mientras que otro, el magistrado Galván Greenway, removió acusaciones de lavado de dinero contra Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, asegurando que las justificaciones de su patrimonio eran válidas.

Candidatos de la Familia Judicial en el Horizonte

Este jueves también se espera la presentación de varios postulantes que provienen de la llamada «familia judicial». Por ejemplo, Juan Andrés Moldes, hijo del fallecido fiscal Germán Moldes, busca el cargo de fiscal en lo Penal Económico. Asimismo, Nicolás Pacilio, hijo del secretario de la Cámara Federal, aspira a ser juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad.

Nuevas Oportunidades y Tensiones Políticas

Las tensiones entre el oficialismo y los grupos dialoguistas son palpables. A pesar de que se han propuesto candidatos de los fueros del AMBA, muchos senadores exigen que se cubran las vacantes en el interior del país. Patricia Bullrich, líder del oficialismo, ha instado al ministro de Justicia a acelerar el proceso para incluir a candidatos de las provincias y llegar a un acuerdo con la oposición, especialmente con el radicalismo, que cuenta con un bloque clave de 10 senadores.

Reacciones del Peronismo y el Juego Político

Por su parte, el peronismo ha decidido no participar en las audiencias, argumentando que el oficialismo ha manejado de forma discrecional el reparto de los lugares en la Comisión de Acuerdos, dejando solo 3 espacios para su bloque. La Libertad Avanza, en respuesta, ha acusado al kirchnerismo de utilizar dicha postura para manejar su propia interna, argumentando que los lugares en las comisiones se asignaron conforme a la cantidad de senadores del bloque Justicialista.