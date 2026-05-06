«Lilia Lemoine denuncia a Esteban Trebucq por intentar forzar la renuncia de Adorni y critica al periodismo: ‘¿Y luego, Javier?’”

La Diputada Lemoine Ataca al Periodismo en el Caldeado Caso Adorni

La controversia en torno al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo sacude al oficialismo, sino que también expone tensiones internas. En una reciente acusación, la diputada Lilia Lemoine arremetió contra un periodista reconocido, evidenciando el malestar en el entorno del presidente Javier Milei.

En medio de revelaciones que implican reformas millonarias en la propiedad de Adorni, Lemoine no vaciló en subir la temperatura del debate, dirigiendo sus críticas hacia Esteban Trebucq, conductor de LN+ y cercano al presidente.

La Tensión en Redes Sociales

La disputa estalló en redes sociales alrededor de la 1:00 am cuando Lemoine replicó a Trebucq, quien había insinuado que la situación de Adorni culminaría en su renuncia. “¡Esteban, esto no ocurre espontáneamente! Desde el primer día, tenían como meta hacer que renuncie”, expresó la diputada libertaria en un claro desafío.

Críticas a la Gestión y el Rol del Periodismo

Lemoine fue contundente en sus críticas: “¿Y después qué sigue? ¿Bajate Javier?”. Con esto, dejó entrever su desconfianza hacia ciertos aspectos del periodismo, sugeriendo que algunas críticas eran orquestadas. Este enfrentamiento no solo refleja la tensión actual en el oficialismo, sino que también marca una distancia entre Lemoine y un periodista que alguna vez fue parte de su círculo cercano.

Un Análisis de la Relación entre Lemoine y Trebucq

El vínculo entre Lemoine y Trebucq ha sido sólido en el pasado, frecuentando juntos espacios de debate. Sin embargo, el reciente escándalo en torno a Adorni ha enfriado esta relación. Trebucq, al ser crítico del gobierno, ha tomado una postura desafiante, lo que ha incomodado a muchos funcionarios, incluido Lemoine.

Reacciones en la Comunidad Virtual

La respuesta de Lemoine a las reacciones de la comunidad virtual fue directa. Muchos internautas cuestionaron su defensa de Adorni y advirtieron sobre el riesgo de perder votos por su negativa a abordar la situación de manera crítica. Lemoine, en defensa de su postura, argumentó que el verdadero riesgo proviene del regreso del kirchnerismo.

La Estrategia de Comunicación del Gobierno

Lemoine ha abogado en espacios mediáticos en favor del gobierno, pero su rechazo a aceptar críticas lo complica. “¿Por qué solo se enfocan en Adorni? Parece que si fuera por ustedes, Cristina ya estaría liberada”, manifestó ante un comentario despectivo hacia su defensa del jefe de Gabinete.

La Acusación de Operación Política

La diputada no se limitó a los ataques a Trebucq; también lanzó acusaciones contra Marcela Pagano, sugiriendo que ella formaba parte de un complot en contra de Adorni. “Todo tiene que ver porque lo que sale de ahí es turbio y a la gente le enoja”, afirmó, aludiendo a los vínculos políticos que pueden estar en juego.

Implicaciones Futuras para el Oficialismo