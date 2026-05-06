Subastan objetos de Matthew Perry, recordando su legado en «Friends» a casi tres años de su muerte.

A partir del 5 de junio de 2026, el legado de Matthew Perry se convertirá en un faro de esperanza gracias a una subasta benéfica que busca apoyar a quienes enfrentan problemas de adicción.

Organizada por Heritage Auctions y la Matthew Perry Foundation, esta iniciativa permitirá a los fans adquirir una colección de objetos personales que incluyen fotografías, pertenencias íntimas y elementos destacados de su carrera. El objetivo es claro: promover un futuro libre de estigmas alrededor de la adicción y brindar recursos a quienes buscan recuperarse.

Detalles del Evento de Subasta

La subasta se desarrollará en varias etapas. Desde ahora, los interesados pueden realizar ofertas anticipadas, mientras que las pertenencias estarán exhibidas en Beverly Hills del 18 al 29 de mayo. La subasta principal combinará un evento presencial en Dallas con participación en línea, lo que permitirá a coleccionistas de todo el mundo unirse a esta causa.

Artículos Destacados de la Subasta

Entre las piezas más codiciadas, los seguidores de la serie Friends encontrarán un tesoro: una colección de 26 guiones de episodios emblemáticos, que incluyen momentos icónicos como “El de Ross bronceado” y el final de la serie. Además, se podrán adquirir guiones firmados por el elenco completo: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Más que un Fenómeno Televisivo

La subasta también presenta otros objetos que reflejan las pasiones personales de Perry, tales como obras de arte de renombrados artistas como Banksy y Mel Bochner, además de un premio del Sindicato de Actores que recibió en 1995 por su destacado trabajo en comedia.

Un Legado que Trasciende

La subasta no solo es una oportunidad para adquirir memorabilia, sino que cada artículo representa un capítulo significativo de la vida de Matthew Perry. Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, destacó que Perry era una figura cercana para el público, cuyas obras y sinceridad lograron una conexión auténtica.

Apoyo a Iniciativas de Prevención y Recuperación

Una parte de los fondos recaudados se destinará a iniciativas como la beca en Medicina de las Adicciones del Hospital General de Massachusetts, el festival sobrio Healing Appalachia y otros programas comunitarios. Esta es una continuación del enfoque que Perry defendió: abordar la adicción con empatía, respaldo científico y acceso real a la recuperación.

La subasta ocurre poco más de dos años después del fallecimiento de Perry, el 28 de octubre de 2023. Cada objeto vendido en este evento no solo será un recuerdo, sino también una vía para transformar su experiencia personal en ayuda concreta para otros.