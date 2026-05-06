Martes de Rating: Boca cae en Ecuador, pero triunfa sobre Gran Hermano

Boca Juniors y Gran Hermano Arrasan en el Rating de Telefe

Telefe se suma a la emoción del fútbol y la realidad en su programación, consolidándose como el canal más visto de Argentina. La reciente transmisión de los partidos de Boca Juniors en la Copa Libertadores y el segmento de Gran Hermano se han destacado en las mediciones de audiencia.

El canal ha apostado fuerte por el recorrido de Boca Juniors en la Copa Libertadores, transmitiendo recientemente su derrota ante Cruzeiro en Brasil y, más tarde, el polémico partido perdido 1-0 ante Barcelona SC en Ecuador. Sin dejar de lado su buque insignia, Gran Hermano, el canal combinó ambos eventos de forma estratégica.

Éxito en el Rating

La jugada ha dado resultados sorprendentes: ambos temas ocuparon los primeros cinco puestos del ranking del 5 de mayo. Encabezando la lista, el partido de Boca Juniors alcanzó un promedio de 15,3 puntos. Le siguió el post-partido con 14,3 puntos, mientras que Gran Hermano logró 11,4 puntos en su primera parte.

Gran Hermano y su Imbatible Formato

A pesar de ser una emisión breve, Gran Hermano mantuvo un fuerte interés entre la audiencia, continuando con su dinámico formato bajo la conducción de Santiago del Moro. En la reciente prueba semanal, la participante Titi se destacó como la nueva líder, ganando diversos beneficios para su equipo, como anular el voto de dos de sus rivales.

Competencia en la Pantalla

A medida que avanzan las mediciones, Telefe mantiene su dominio con una audiencia de 8,9 puntos, frente a los 4,5 puntos de El Trece, que con su programa Es mi sueño promedió 7,4 puntos, una de sus mejores cifras a pesar de competir con el fútbol.

Otras Cadenas y su Rendimiento

En América, el programa Sálvese quien Pueda lideró con un promedio de 3,8 puntos, seguido de Bendita en Elnueve con 3,2 puntos. Mientras que en la Televisión Pública, el programa Estamos en una alcanzó un modesto 0,3 puntos.

Regreso a la Normalidad

Con la llegada de este miércoles 6 de mayo, Telefe anuncia el regreso a su programación habitual, incluyendo Pasapalabra a las 21:30 y la gala de Gran Hermano a las 22:20. En esta última emisión, los espectadores descubrirán quiénes serán los nuevos nominados, tras la reciente eliminación de Cinzia y Emanuel.

Expectativas en el Reality