Macron Celebra el Nuevo Horizonte de Armenia en Cumbre Europea

En un encuentro marcado por la cercanía entre Armenia y Europa, el presidente francés Emmanuel Macron se destacó en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, proclamando una "nueva era" para el país tras la reciente consolidación del acuerdo de paz en el Cáucaso.

El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Ereván con un recibimiento de héroe, resaltando la histórica conexión entre Armenia y el continente europeo. Esta cumbre fue una ocasión propicia para que Macron celebrara el cambio en las relaciones del país, tras períodos de incertidumbre bajo la influencia rusa.

Un Encuentro Histórico

Macron fue recibido con gran entusiasmo por los armenios, quienes mostraron su aprecio cantando La Marseillaise en un ambiente festivo. Junto al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, Macron recorrió las avenidas de la ciudad, mientras los ciudadanos capturaban el momento en fotos. Este acto de conexión refleja el fuerte apoyo que Francia ha brindado a Armenia, respaldado por la considerable diáspora armenia en el país galo.

Momentos Memorables

Aparte de los eventos formales, el presidente francés sorprendió a los transeúntes durante su carrera matutina, acompañado de su equipo de seguridad. Para añadir un toque cultural, Macron se lanzó a cantar La Bohème de Charles Aznavour en un improvisado jamming, con Pashinyan en la batería, lo cual captó la atención tanto de locales como de medios internacionales.

Cambio de Paradigma

Durante la cumbre, Macron enfatizó el giro de Armenia hacia Europa, un movimiento que ha adquirido fuerza desde la Revolución de Terciopelo. “Ocho años atrás, Armenia dependía de Rusia. Hoy, celebramos una nueva era de paz y cooperación”, declaró el presidente francés.

El EPC, que Macron propuso en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha reunido a todos los estados europeos, excepto Rusia y Bielorrusia, reforzando la voz de los países que buscan una mayor autonomía en el continente.

Apoyo Internacional Frente a Crisis Locales

A pesar de su popularidad en el extranjero, Macron enfrenta desafíos en su hogar, con solo un 16% de aprobación en Francia, según encuestas recientes. Sin embargo, a nivel europeo, el apoyo hacia su liderazgo ha sido notable, alcanzando un 46% de aprobación en la Unión Europea, especialmente tras su postura firme ante la invasión rusa.

Un Mensaje de Esperanza para Armenia

A lo largo de su visita, Macron reafirmó el compromiso de Francia con Armenia, enfatizando la importancia de la colaboración en materia de defensa y seguridad. El presidente francés destacó que, a pesar de la presencia militar rusa en el país, Armenia ha tomado la decisión de enfocarse en su futuro europeo.

Como símbolo del fortalecimiento de la relación entre ambos países, Macron y sus homólogos armenios intercambiaron las más altas distinciones de honor, reflejando una alianza que se fortalece en un mundo incierto.