Video: Soldados rusos ensayan el desfile del Día de la Victoria ante temores de ataques ucranianos

La emblemática celebración del Día de la Victoria en Moscú se acerca, y este año presenta una notable novedad: el desfile se realizará sin vehículos militares pesados. Descubre qué hay detrás de esta decisión.

Ensayos para el Desfile Tradicional

El miércoles, las tropas rusas llevaron a cabo ensayos para el tradicional desfile del Día de la Victoria, una conmemoración que honra la victoria sobre el nazismo. Los ejercicios incluyeron movimientos de formación cerca de la ruta del desfile, ofreciéndonos un vistazo de lo que se viene.

Cambio en la Escenografía: Sin Vehículos Pesados

Este año, la celebración marcará una ruptura con la tradición, ya que no se incluirán vehículos militares en el desfile. Este giro ha generado especulaciones y análisis sobre las razones detrás de la decisión.

Contexto de Seguridad

La decisión de omitir la exhibición de armamento pesado ocurre en un contexto de crecientes ataques con drones por parte de Ucrania, que han impactado en Moscú y otras regiones rusas en los últimos meses. Esto ha llevado a las autoridades a reconsiderar la logística y la seguridad del evento.

Expectativas para el Desfile

A medida que se acerca la fecha, la atención se centra en cómo se desarrollará la celebración sin la presencia del habitual despliegue de fuerza militar, y qué mensaje se busca transmitir en un momento tan delicado.