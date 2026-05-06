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Servicio de la Línea 28 de Julio Suspendido en el Valle por Mal Tiempo

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¡Atención! Servicio de Transporte Suspendido en el Valle Inferior del Río Chubut

Las intensas lluvias han llevado a la empresa 28 de Julio a anunciar la suspensión total de sus viajes en el Valle. Esta medida busca asegurar la seguridad de los pasajeros frente a las malas condiciones de las rutas.

La empresa de transporte 28 de Julio ha comunicado la suspensión total de su servicio hacia el Valle Inferior del Río Chubut, debido a las lluvias torrenciales que afectan la región.

En un informe oficial, la compañía informó que la interrupción entra en vigor de inmediato y permanecerá en pie hasta nuevo aviso, sin especificar una fecha de reanudación de los trayectos.

Esta decisión se tomó debido a la dificultad de garantizar un traslado seguro para los pasajeros, dado el deterioro significativo de las rutas y las condiciones meteorológicas adversas.

Por último, la empresa recomienda a todos sus usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales para recibir actualizaciones sobre la situación y la reactivación del servicio.

Imagen del Valle Inferior del Río Chubut

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