Guardería de Jaén: Liberan con cargos a las detenidas por malos tratos

La controversia en torno a un jardín de infantes en Jaén ha dejado a la comunidad en shock, tras la liberación de tres mujeres acusadas de maltratos a niños. La historia continúa desarrollándose mientras se busca justicia.

Detalles del Caso

Las detenidas, dos cuidadoras y la directora de un centro de educación infantil en Jaén, han sido liberadas bajo condición de ser investigadas. Su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 ocurrió recientemente, dejando un halo de preocupación en los padres.

Graves Acusaciones

Las educadoras están siendo señaladas por presuntos malos tratos a una quincena de menores, mientras que la directora enfrenta cargos por un delito contra la Administración de Justicia y coacciones. La Policía Nacional ha informado que están acusadas de obligar a los niños a comer, en algunos casos causando vómitos. Además, se alega que algunos menores eran recluidos en un baño oscuro cuando se negaban a comer o lloraban, una práctica alarmante que ha conmocionado a la comunidad.

Inicio de la Investigación

La investigación comenzó tras una denuncia de alumnas en prácticas, quienes informaron a sus tutoras sobre comportamientos inapropiados en el centro. Esto activó una serie de pesquisas por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén.

Manipulación de la Situación

Sedetalla que la directora, al enterarse de la pesquisa, se reunió con los padres de los menores para desmentir las acusaciones. Supuestamente, intentó influir en sus testimonios acerca de la salud de sus hijos, argumentando que estaban perfectamente bien. Asimismo, habría presionado a las alumnas en prácticas a retractarse de sus declaraciones, advirtiendo sobre posibles repercusiones legales que afectarían su futuro profesional.