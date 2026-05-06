Descubren nueva cepa de hantavirus en brote mortal de crucero argentino

La detección de una cepa de hantavirus a bordo de un crucero en el Atlántico ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias. A continuación, te contamos la situación actual y las medidas adoptadas.

Un brote mortal de hantavirus ha sido reportado en el crucero MV Hondius, originando preocupaciones sobre la salud pública a nivel internacional.

Crece la Preocupación por el Hantavirus

La cepa andina de hantavirus ha sido identificada en pasajeros evacuados de la embarcación hacia Sudáfrica, según el Ministerio de Salud local. Hasta el momento, se han registrado tres muertes desde que el barco zarpó de Argentina hace aproximadamente un mes.

Pasajeros en Riesgo

Recientemente, tres pasajeros con síntomas han sido evacuados a hospitales en los Países Bajos, donde recibirán atención médica. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Rastreo de Contactos en Marcha

Las autoridades han comenzado el seguimiento de todos los pasajeros a bordo y de aquellos que han desembarcado. De manera detallada, se ha confirmado la presencia del hantavirus en dos de los evacuados: un británico de 56 años y una neerlandesa de 41. La tercera evacuada es una alemana de 65 años vinculada a un ciudadano alemán que falleció en el barco.

Plan de Evacuación y Dudas en Canarias

El crucero se encuentra actualmente anclado cerca de Cabo Verde y tiene planes de dirigirse hacia las Islas Canarias para permitir que los pasajeros desembarquen. Sin embargo, el presidente del Gobierno Canario se opone a esta medida, exigiendo más información y garantizando la seguridad de los habitantes locales.

Comunicados de las Autoridades

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha indicado que aunque se han confirmado ocho casos (tres positivos y cinco sospechosos), el riesgo de transmisión pública es limitado. Las evacuaciones han iniciado como una medida de precaución, teniendo en cuenta que la cepa andina es la única conocida que puede transmitirse entre humanos en situaciones de contacto estrecho.

Impacto en la Salud Pública

Este brote subraya la importancia de la vigilancia sanitaria constante y la colaboración internacional para mitigar la propagación de enfermedades infecciosas, particularmente aquellas que pueden surgir de viajes en masa.

Pasajeros en Tierra: Siguiente Etapa

Una vez que los pasajeros lleguen a Canarias, se realizarán evaluaciones médicas exhaustivas. La compañía Oceanwide Expeditions ha garantizado que se tomarán todas las precauciones para minimizar el riesgo tanto para los evacuados como para la población local.