Los cuatro médicos fallecidos en la ruta 76 tras una boda en Tornquist: ¿Quiénes eran?

Tragedia en Ruta: La Pérdida de Cuatro Médicos Argentinos en un Accidente

Una noche de celebración se tornó en desolación tras un lamentable accidente en la Ruta 76 que cobró la vida de cuatro jóvenes médicos argentinos. La comunidad de Boedo se unió en un emotivo adiós a "Mili" y "Eche", cuyas vidas fueron truncadas en un instante.

Un Viaje de Celebración que Terminó en Tragedia La fatídica colisión ocurrió el domingo por la mañana cuando un Citroën C3, conducido por el médico Juan Ignacio Daulerio, perdió el control en una curva peligrosa. En el vehículo viajaban, además de Daulerio, sus colegas María de los Milagros Chirinos, Ezequiel Agustín Quaglio, Talía Araceli Mansilla y Laura Camila Díaz Sandoval. Todos regresaban de una boda en Tornquist, después de una noche de alegría que rápidamente se convirtió en horror.

Los Destinos de los Jóvenes Profesionales Chirinos, de 30 años, vivía en Caballito y compartía su vida con Quaglio, un médico de 32 años, ambos trabajando en el sanatorio Dr. Julio Méndez. Talía, de 29 años, era hija del ex piloto de automovilismo Enrique Mansilla, mientras que Laura, de solo 27 años, llegó desde Colombia para seguir su vocación médica.

El Impacto de la Tragedia en la Comunidad El impacto fue devastador para sus seres queridos y colegas. Javier Bernabé Chirinos, padre de María, es uno de los muchos que lucha contra el dolor de esta irremediable pérdida. En la sala velatoria, rodeado de amigos y familiares, cada abrazo se convirtió en un momento de llanto, mientras recordaban la alegría y el amor que estos jóvenes trajeron al mundo.

El Momento del Accidente Según testimonios, el Citroën C3 se cruzó bruscamente en la ruta, lo que generó un choque frontal con un Ford Focus. La pareja que viajaba en ese vehículo se salvó, gracias a la activación de los airbags, y ahora se recupera de las lesiones sufridas en el hospital.

Un Legado que Deja Huella Los cuatro médicos planeaban realizar sus residencias en diferentes especialidades, con un futuro prometedor delante de ellos. La comunidad médica, así como familiares y amigos, se unieron en redes sociales para honrar su memoria y expresar su dolor. Además, el sanatorio donde trabajaban organizó una colecta para ayudar a repatriar los cuerpos y apoyar a las familias en este difícil momento.

Reflejo de Pérdida y Esperanza Las redes sociales se inundaron de mensajes recordando sus sonrisas y su dedicación. “Siempre vivirán en nuestros corazones”, expresó un colega, mientras su familia y amigos continúan luchando contra la incomprensión de una tragedia que dejó una marca imborrable en la comunidad.