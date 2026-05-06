Pagano acusa a Adorni: Asegura que estaba ‘habilitado’ para cobrar reuniones con el Gobierno

La diputada Marcela Pagano intensifica su ataque contra Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, señalándolo por supuestas irregularidades relacionadas con su enriquecimiento personal. Las revelaciones sobre su conducta se suceden, elevando la tensión en el panorama político argentino.

En medio de controversias, Pagano no escatima en críticas y sostiene que Adorni se beneficia indebidamente por gestionar reuniones entre empresarios y el Gobierno, accediendo a información confidencial. Afirmó: «Si no renuncia es porque Karina Milei lo protege».

Adorni, el “Cajero” de Milei

Durante su aparición en el programa Duro de Domar de C5N, la diputada afirmó que Adorni es “el cajero de Karina”. Esta declaración resalta su vínculo cercano con la actual administración, sugiriendo que su posición se sostiene por la influencia de Milei.

Reuniones y Vínculos Internacionales

Pagano también hizo referencia a presuntos encuentros organizados por la periodista española Pilar Rahola, donde Adorni se habría reunido con empresarios en España. “Esta mujer organizaba esos encuentros en Madrid”, apuntó la diputada, lo que añade un matiz internacional a las acusaciones.

Un Precio por el Acceso a Poder

La diputada detalló que estas reuniones no eran gratuitas. «Cobraban por cabeza», declaró, sugiriendo que Adorni se lucraba a través de su papel de intermediario. La idea era que quienes asistieran a las reuniones podrían anticiparse a las decisiones del Gobierno, optimizando así sus inversiones.

Una Estrategia Cuestionada

Pagano insistió en que Adorni, al ser “la mano derecha de Karina Milei”, estaba habilitado para realizar estas gestiones. Este tipo de operaciones generan cuestionamientos sobre la transparencia en el ámbito político, poniendo en jaque la integridad del Gobierno actual.

El lujoso estilo de vida de Manuel Adorni en medio de las críticas

Con un contexto político tenso y lleno de acusaciones, la situación de Manuel Adorni se vuelve cada vez más insostenible. Las expectativas de los ciudadanos, así como de las figuras políticas, se centran en la respuesta del Gobierno ante estas serias alegaciones.

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