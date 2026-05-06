Euro y Euro Blue: Cotizaciones de hoy, 6 de mayo

Euro Blue y Oficial: ¿Cuál es su Cotización Hoy, 6 de Mayo de 2026?

Este 6 de mayo de 2026, los valores del euro en Argentina muestran marcadas diferencias entre el mercado informal y el oficial. Descubre todos los detalles sobre su cotización actual y las implicancias en el mercado.

Euro Blue: Precios en el Mercado Informal

En la fecha de hoy, el euro blue se establece a $1.740,75 para compras y $1.709,75 para ventas. Este tipo de cambio suele ser superior al oficial, reflejando las fluctuaciones del mercado informal.

Euro Oficial: Cotización del Día

El Banco de la Nación Argentina (BNA) reporta que el euro oficial cotiza a $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta en esta jornada.

Cavallo sugiere cambios en el mercado cambiario, generando reacciones en la política económica.

Variaciones en Banques: Cotización del Euro

Este miércoles, el euro presenta diferentes valores en varios bancos del país. A continuación, los precios para hoy:

Banco Ciudad: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610,00 comprador y $1.721,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Domingo Cavallo advierte sobre la situación del mercado cambiario y la falta de reservas.

Cotización vigente del euro blue hoy, miércoles 6 de mayo

El euro tarjeta, utilizado por quienes viajan, presenta una cotización de $2.203,01 para compras y $1.598,90 para ventas en la jornada actual.

El Merval enfrenta desafíos al perder terreno frente a mercados internacionales.

Dólar Blue: Información del 6 de Mayo

Por otro lado, el dólar blue se encuentra en $1.390,00 para compras y $1.410,00 para ventas esta jornada, manteniendo su tendencia en el mercado paralelo.