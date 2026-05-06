Impactante testimonio de la vecina que oyó el asesinato de Ángel Nicolás López

Un Drama Inimaginable: La Trágica Muerte de Ángel Nicolás López

La conmoción recorre Comodoro Rivadavia tras la muerte de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años cuyas circunstancias revelan un cuadro desgarrador de maltrato. Su historia se despliega entre gritos, silencios y decisiones fatales que aún resuenan en la memoria de quienes lo conocieron.

Un Final Trágico La mañana del domingo de Pascuas, el pequeño Ángel llegó sin vida al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, tras ser víctima de 22 golpes en la cabeza. La angustia de su vecina Karen es palpable mientras recuerda los llantos que la llevaron a considerar denunciar a los responsables.

Escuchando el Llamado a la Acción “Escucho al niño llorar y me digo que la próxima vez voy a denunciar”, le confiesa Karen a su madre, consciente de los gritos y peleas que se repetían en la casa de su vecina, Mariela Altamirano, madre de Ángel.

El Entorno de Ángel Una Vida de Inestabilidad Ángel había sido trasladado a vivir con su madre biológica luego de que la justicia le retirara la custodia a su padre, Luis López. Sin embargo, Mariela había abandonado a otro hijo debido a maltratos y su hogar era precario.

Un Fin de Semana Decisivo Durante el fin de semana de Pascuas, Karen se quedó sola en casa y escuchó cómo los enfrentamientos entre Mariela y su pareja, Maicol González, se intensificaban. “Era algo normal”, recuerda, sin saber que aquella noche sería trágica. Momentos Desgarradores El 4 de abril, Karen escuchó golpes y gritos provenientes de la casa vecina, pero al apagarse esos sonidos, nada podía prepararla para lo que sucedería. Cuando Mariela acudió a su puerta pidiendo ayuda, el panorama era devastador: Ángel estaba inconsciente.

Un Último Adiós Con el niño en brazos, Karen notó su cuerpo sin vida, sus labios azules y sin pulso. «Fue horrible», rememora, y recuerda que la ambulancia llegó tarde y que sus ocupantes no sabían cómo realizar reanimación cardiopulmonar.

Olores Sospechosos y Quema de Evidencias Un Comportamiento Inusual Tras la muerte de Ángel, Karen notó un olor a quemado provenientes de la casa de sus vecinos, donde vio a Mariela y Maicol quemando cosas en un tambor. La situación resultó inquietante, intensificando las dudas sobre lo ocurrido.

Desarrollo de la Investigación La investigación ha avanzado, con Luis López, el padre biológico de Ángel, constituyéndose como querellante. Los resultados de los estudios complementarios de la autopsia aún están a la espera, pero las acusaciones hacia la psicóloga que recomendó la custodia de Ángel están en curso.