Córdoba invierte $2.000 millones para salvar instituciones de discapacidad

La provincia de Córdoba ha lanzado un programa de emergencia económica de 2.000 millones de pesos, dirigido a la salvaguarda de más de 300 organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad. Esta iniciativa se produce ante el alarmante incumplimiento del gobierno nacional que amenaza su continuidad.

La Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, no dudó en calificar la situación actual como un abandono sistemático por parte del gobierno nacional. «El abandono en el sector de la discapacidad es una forma de exterminio social», afirmó durante una reciente rueda de prensa.

Un Rescate Urgente para el Sector

Los 2.000 millones de pesos provienen de una reasignación de fondos del programa Córdoba Sostiene, que se suman a los 130.000 millones de pesos que la provincia destinará durante 2025 a políticas de discapacidad. Montero destacó la importancia de estas instituciones, que a menudo son el único recurso de atención en zonas rurales de Córdoba.

El Origen de la Decisión Provincial

La solicitud para obtener apoyo financiero se presentó hace quince días tras una reunión con líderes de 20 instituciones al borde del cierre. El gobernador Llaryora inicialmente propuso un monto de 450 millones para emergencias alimentarias para estas organizaciones, pero, tras un análisis más profundo, se decidió elevar la cifra a 2.000 millones.

Desafíos y Límites para Córdoba

Montero advirtió que, a pesar de la magnitud de la ayuda, esta no es ilimitada. Según el censo de 2022, Córdoba contaba con 1.302.000 personas sin cobertura social, cifra que ha aumentado a 1.700.000 en la actualidad. «El sistema de salud pública está recibiendo cada vez más presión debido a la desintegración del empleo y la pérdida de cobertura médica», destacó.

El Impacto del Programa Incluir Salud

Montero también hizo mención a las deudas acumuladas por el programa Incluir Salud, que afecta a pensionados con discapacidad y presionan a los prestadores de servicios. Una anécdota resonante fue la de una mujer de Arroyito que clamaba por ayuda pues su institución, la única entre San Francisco y Córdoba, no había recibido pagos desde octubre.

La Responsabilidad del Estado

La ministra enfatizó que Córdoba no ha recibido contribuciones extraordinarias del Tesoro Nacional en los últimos dos años, más allá de la coparticipación correspondiente. «El esfuerzo es completamente provincial», aseguró Montero, haciendo un llamado a la responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. «Córdoba ha decidido limitar algunas obras públicas para priorizar el bienestar social, y hay un límite en cuanto a lo que podemos hacer», concluyó.