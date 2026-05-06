Fitch mejora la calificación de la deuda argentina

La reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina, de CCC+ a B- con perspectiva estable, resalta un notable progreso en la situación económica del país. Esta actualización de Fitch Ratings es un indicio de reformas efectivas y una acumulación de reservas financieras, aunque el país aún enfrenta desafíos estructurales importantes.

La agencia Fitch Ratings ha elevado la calificación crediticia de Argentina, un movimiento que enciende esperanzas sobre la recuperación económica y la implementación de reformas. A pesar de los avances, el camino por delante sigue marcado por obstáculos que deben ser superados.

Un cambio esperado: ¿qué implica la nueva calificación?

La mejora en la calificación es un reflejo de las reformas fiscales y externas que el gobierno ha ido implementando, así como de una gestión más favorable en la acumulación de reservas. Argentina está ahora a un paso de alcanzar la calificación B que obtuvo en 2016, un logro significativo en el contexto actual.

No obstante, Fitch subraya que esta calificación sigue siendo baja en comparación con otros países de la región. Factores como la inflación elevada y un historial de inestabilidad macroeconómica siguen siendo preocupaciones que limitan la percepción de riesgo del país.

El contexto político: Javier Milei y su agenda económica

El presidente Javier Milei, tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, ha recibido un fuerte respaldo político que facilita la implementación de su agenda económica. Este contexto ha permitido avances en reformas clave como la laboral y la Ley de Glaciares, así como la aprobación del presupuesto para 2026 que apunta a mantener el ancla fiscal.

Las medidas para desregular la economía y atraer inversión privada, especialmente en energía y minería, están alineadas con la estrategia del gobierno para generar un entorno propicio para el crecimiento sostenible.

Victorias legislativas y desafíos fijos

El ámbito legislativo ha sido crucial, con varias reformas ya aprobadas que buscan sentar las bases para un crecimiento sustentable. Sin embargo, la oposición a algunas de estas reformas, como la reforma de la Ley de Glaciares, representa un desafío al clima de consenso necesario para avanzar en otros cambios estructurales.

Perspectivas de exportación y reservas: camino hacia el futuro

En el ámbito externo, Argentina se consolida como exportador neto de energía, lo que representa una proyección positiva para la balanza de pagos. Además, el superávit comercial del primer trimestre alcanzó un récord de 5.500 millones de dólares, evidenciando una capacidad renovada para generar divisas.

El gobierno prevé una compra de reservas de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante el año, con el objetivo de aumentar la estabilidad financiera y cumplir con las metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora, las adquisiciones ya suman 7.100 millones de dólares.

Impulso a la inversión extranjera

El potencial de la economía argentina se sostiene a través de un pipeline robusto de proyectos en sectores estratégicos, lo que podría atraer flujos de inversión extranjera directa en el mediano plazo. La proyección de reservas brutas para fin de año podría alcanzar 52.700 millones de dólares, mejorando aún más la estabilidad económica del país.