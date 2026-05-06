Ciclogénesis en AMBA: Alerta amarilla por tormentas, se espera subida a naranja esta madrugada

Intensas Tormentas Azotan Buenos Aires y el Centro del País: Alertas Activas

Las esperadas lluvias finalmente se manifestaron en Buenos Aires, y se preparan para intensificarse en las próximas horas. Con pronósticos de tormentas severas, la situación meteorológica demanda especial atención por parte de los ciudadanos.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado cambios en el clima, y desde el miércoles la lluvia se ha convertido en protagonista en la Ciudad de Buenos Aires. La situación se intensificará con un alerta amarilla por tormentas que se transformará en naranja durante la madrugada. Este fenómeno meteorológico está relacionado con una ciclogénesis que afectará gran parte del territorio argentino.

¿Qué es la Ciclogénesis y Cómo Afecta el Clima?

La ciclogénesis ocurre cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, generando un centro de baja presión en la atmósfera. Este proceso provoca inestabilidad, resultando en vientos fuertes y lluvias intensas. Aunque se esperaba su inicio para el miércoles, la máxima afectación está programada para el jueves y viernes.

Alertas de Lluvias y Condiciones Inestables en el País

El pronóstico para este miércoles visualiza un mapa de Argentina cubierto por alertas amarillas y naranjas por diversas condiciones climáticas. La provincia de Buenos Aires es especialmente vulnerable, con «potenciales fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían amenazar la vida y los bienes», según las advertencias del SMN.

¿Dónde se Espera Mayor Impacto de la Lluvia?

Desde el noroeste hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, se emite un alerta naranja por lluvias intensas que afecta desde Pinamar hasta las zonas más bajas del mapa provincial. En contraste, el resto de la provincia presenta un alerta amarilla, indicando riesgo moderado de daños en actividades diarias. Otras provincias, como el sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y parte de San Luis y La Pampa, también se encuentran bajo alerta amarilla. El sur de la cordillera en Neuquén y su área vecina en Chile enfrentan condiciones críticas con alerta naranja.

Alertas por Viento y Nevadas en Diferentes Regiones

Adicionalmente, el viento y las nevadas están generando alertas en varias áreas: en la provincia de San Juan y partes de Mendoza, se registra una alerta naranja por el Zonda. El resto de Mendoza, así como Catamarca, La Rioja y San Luis, también se ven afectados por ráfagas de viento, indicando la necesidad de precaución en estas zonas. Por otro lado, nevadas se esperan en la región de Neuquén, con alertas activas en su área fronteriza con Chile.

Pronóstico para Buenos Aires: ¿Qué Nos Depara el Clima?