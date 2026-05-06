Top 10 de Netflix en Costa Rica: Las películas más vistas de la semana, lideradas por ‘Ápex’

Descubre qué títulos arrasan en las listas de reproducción de los costarricenses. Cada semana, Netflix revela un ranking que detalla las películas que están conquistando al público, convirtiéndose en una guía ideal para tus próximas maratones.

Top 10: Las Películas Más Vistas en Netflix Costa Rica (27 de abril – 3 de mayo)

Durante la semana anterior, del 20 al 26 de abril, “Ápex” se destacó como la película más popular, seguida muy de cerca por “180” y “Por fin tú”. Este cambio en el ranking pone de manifiesto la variedad de opciones que la plataforma ofrece a sus usuarios.

Sin importar el orden, este listado deja en claro que Netflix continúa siendo la principal fuente de entretenimiento audiovisual, especialmente en Costa Rica. La influencia de la plataforma ha revolucionado el consumo de series y películas, proporcionando no solo entretenimiento, sino también un reflejo de las tendencias culturales y de las narrativas que resuenan con el público.

Cada semana, este Top 10 no solo presenta las películas más vistas, sino que también revela los géneros que están ganando terreno y las formas de contar historias que logran captar la atención de diferentes audiencias.