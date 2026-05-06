Proyección Agro: Liquidación de Divisas de 29.600 Millones para 2026

Natalia Motyl, reconocida economista, compartió su visión en Canal E sobre el ingreso de divisas del sector agroexportador y cómo la dinámica inflacionaria y los riesgos macroeconómicos afectan el panorama en un contexto de alta volatilidad internacional.

Según Motyl, abril registró una caída en el ingreso de dólares comparado con marzo. “En el primer cuatrimestre del año, observamos un descenso mensual del 11% en las exportaciones del agro”, indicó. Este descenso, aclaró, no se debe a menores volúmenes, sino a la fluctuación de los precios internacionales, destacando el impacto negativo de la corrupción en los intercambios del trigo y el maíz.

Factores Clave en la Entrada de Divisas

La economista subrayó que la caída en las exportaciones no está relacionado con la cantidad de productos, sino que es atribuible a la variabilidad de los precios. A pesar de este retroceso, el futuro parece más prometedor. “Si analizamos la proyección de abril a diciembre de 2026, los cálculos son bastante optimistas”, afirmó. Se estima que la liquidación podría alcanzar los 29.600 millones de dólares, de los cuales, 16.500 millones provendrían de la soja, 1.500 millones del maíz, y 2.200 millones del trigo.

El Tipo de Cambio y sus Implicancias en el Sector

Motyl también destacó un riesgo importante relacionado con las expectativas cambiarias. “Los analistas sugieren que el tipo de cambio está apreciado en este momento”, comentó. En este contexto, la economista explicó que los productores del sector agro están considerando la posibilidad de una eventual corrección del tipo de cambio a fines de 2026, lo que podría llevar a una compresión en la liquidación de productos. “Los productores pueden optar por retener la producción para venderla más adelante a un precio más alto”, concluyó.