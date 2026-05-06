ARCA: ¿Consecuencias de Recibir Múltiples Transferencias en Mayo?

Las transferencias bancarias y el uso de billeteras virtuales se han consolidado como herramientas esenciales en la vida cotidiana de los argentinos, transformando la forma en que manejamos nuestras finanzas personales y negocios. En este contexto, es crucial entender los controles regulatorios que pueden impactar nuestras operaciones.

En los últimos años, el uso de transferencias bancarias y billeteras virtuales ha trascendido de ser una opción secundaria a una práctica predominante en las finanzas personales en Argentina. Estas herramientas se vuelven cada vez más comunes para enviar, recibir dinero y realizar pagos en línea.

Con la disminución del uso de efectivo y un aumento en los fondos que circulan dentro del sistema financiero, las entidades de control y los bancos han implementado medidas más rigurosas para supervisar estas transacciones.

Límites y Controles Actuales sobre Transferencias en Mayo de 2026

Desde mediados de 2025, permanecen en vigor los parámetros definidos para el reporte de operaciones sospechosas, que se ajustan regularmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para individuos, el umbral informable por transferencias es de $50.000.000 mensuales, mientras que para entidades jurídicas, se establece en $30.000.000.

Estos límites también se aplican a las transacciones realizadas a través de billeteras digitales. Asimismo, otras operaciones monetarias, como extracciones en efectivo, deben ser informadas una vez que superan el monto de $10.000.000 mensuales, sin distinción entre personas físicas y jurídicas.

Control de Saldos y Otras Transacciones

Los saldos bancarios al cierre de cada mes son vigilados si exceden $50.000.000 en cuentas de individuos y $30.000.000 para empresas. Con respecto a inversiones, los plazos fijos son reportables si superan los $100.000.000 para particulares y $30.000.000 para entidades jurídicas.

Asimismo, las compras como consumidor pueden realizarse hasta $10.000.000 sin necesidad de documentación adicional, mientras que los pagos a partir de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas deben ser reportados.

Además del monto, la frecuencia de las transacciones también es un factor crítico. Recibir varias transferencias pequeñas en un corto período puede activar alertas, incluso si no se alcanzan los límites establecidos.

Documentación Necesaria para Justificar Transferencias

Consciente de los controles, es esencial mantener respaldo documental para evitar inconvenientes. Contar con comprobantes que «acrediten el origen de los fondos» facilita la validación de las operaciones ante autoridades financieras.

Los documentos más comunes incluyen contratos de compraventa, facturas de monotributistas, recibos de sueldo o comprobantes de ingresos previsionales. En situaciones más complejas, se puede recurrir a un certificado de origen de fondos firmado por un contador público, que permite justificar ingresos de diferentes fuentes.

¿Qué Hacer si una Transferencia es Retenida?

Si una transferencia queda retenida, es recomendable presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos por la entidad financiera para que el proceso de verificación se resuelva rápidamente.

Notificar al banco sobre la recepción o el envío de sumas elevadas puede ayudar a prevenir bloqueos o alertas inusuales. Además, es fundamental evitar prácticas como fraccionar transferencias grandes en múltiples envíos de menor monto, ya que estas maniobras pueden resultar contraproducentes.