José Luis Punta Defiende su Gestión Educativa ante la Legislatura de Chubut

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, presentó un diagnóstico preocupante sobre el sistema educativo local durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Legislatura, justo antes de una importante reunión con los sindicatos docentes.

En su intervención, Punta no dudó en señalar las graves falencias que encontró al asumir su cargo. Aseguró que “el sistema educativo exhibe dificultades críticas en los aprendizajes fundamentales, especialmente en áreas como la alfabetización inicial, la comprensión lectora y la producción escrita”.

El ministro presentó cifras alarmantes de evaluaciones recientes: “cinco de cada diez estudiantes enfrentan problemas para leer textos simples y articular ideas de manera coherente”. Además, destacó que “el 75% se encuentra por debajo del nivel básico, y solo el 10,5% logra alcanzar niveles satisfactorios”.

Punta justificó la necesidad de adoptar el “Plan Federal de Alfabetización” y el programa “Queremos Aprender” con base en el diagnóstico de un problema estructural. “Las dificultades en alfabetización inicial se arrastran y complican a lo largo de toda la trayectoria escolar”, afirmó.

Desarrollo del Debate en la Legislatura

A pesar de la exposición técnica, el ambiente se tornó tenso rápidamente. La diputada Vanesa Abril, junto a sus colegas Norma Arbilla y Juan Aquino, interrumpieron la presentación denunciando la falta de diálogo sobre la infraestructura escolar y los salarios de los docentes.

Los representantes del oficialismo, Karina Otero y Daniel Hollman, defendieron al ministro, destacando que “lo que nos importa es poder hablar de educación”, lo que permitió a Punta continuar con su informe.

Resultados Positivos y Desafíos por Delante

En su defensa, el ministro también resaltó los logros obtenidos durante su gestión. Según datos presentados, el plan de alfabetización ha mostrado resultados alentadores: en segundo grado, el 85% de los alumnos ha alcanzado la comprensión lectora esperada.

“Esto es resultado de este año”, enfatizó el ministro. En cuarto grado, el indicador de escritura mejoró considerablemente, pasando del 48% al 69%, mientras que en matemáticas los niveles satisfactorios se incrementaron del 34% al 47%.

Sin embargo, la sombra de la negociación salarial persistió durante toda la sesión. A pesar de que el Gobierno provincial asegura una “recuperación real y fuerte del salario”, los sindicatos mantienen una postura firme en la mesa de negociación, preocupados por el deterioro del poder adquisitivo.