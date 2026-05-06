Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Últimas Noticias y Contagios en Vivo – 6 de Mayo

ElMV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará el sábado a Tenerife, donde sus pasajeros serán evacuados. Las autoridades españolas toman medidas para garantizar la salud y seguridad de todos.

El Crucero Afectado por el Hantavirus Llega a Tenerife

El MV Hondius, un crucero que ha enfrentado un brote de hantavirus, arribará el próximo sábado al puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. Este anuncio fue realizado por el Gobierno español, que ha dispuesto la evacuación de los pasajeros a sus respectivos países de origen.

Plan de Evacuación para Pasajeros Españoles

Entre los evacuados, hay 14 españoles, incluida una persona de la tripulación. Al llegar a Tenerife, estos pasajeros serán trasladados a un hospital militar Gómez Ulla en Madrid, donde recibirán atención médica tras ser evaluados en el archipiélago canario, según informó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Medidas de Seguridad en el Hospital Militar

El hospital designado cuenta con «unidades de aislamiento de alto nivel», donde los evacuados cumplirán una «cuarentena». La ministra García subrayó la importancia de estas instalaciones en una rueda de prensa, en la que también participó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de una reunión encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.